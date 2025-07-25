Новий китайський Tank 500 може стати справжнім конкурентом Toyota Land Cruiser

Як пише CarNewsChina, Tank 500 доступний на ринку у 5- та 7-місних конфігураціях, а також у варіантах з двигуном внутрішнього згоряння та гібридом, за початковою ціною 335 000 юанів (46 700 доларів). Нова версія позашляховика відрізнятиметься перш за все доданим LiDAR на даху. Водночас передня трапецієподібна решітка радіатора прикрашена оновленими хромованими планками, ззаду додано логотип “GWM”, а колірну гаму розширено новим зеленим відтінком.

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Довжина, ширина та висота нового Tank 500 залишаються незмінними: 5078/1934/1905 мм відповідно, а колісна база становить 2850 мм, що позиціонує його як позашляховик середнього розміру. В салоні модель має висувний дисплей на стелі, вбудований холодильник, окремий дисплей мультимедіа та цифрову панель приладів.

Деталі силових установок обмежені, але, очікується, що потужність залишиться на рівні поточної моделі. Гібридні системи Hi4-T та Hi4-Z з підзарядкою складаються з турбодвигуна об’ємом 2,0 літра з максимальною потужністю 185 кВт (248 к.с.). Проте, вони мають різні батареї та електромотори.

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Tank 500 Hi4-T оснащений електродвигуном максимальною потужністю 120 кВт (161 к.с.) та батареєю на 37,1 кВт-год, що забезпечує запас ходу на електротязі в 110 км. Tank 500 Hi4-Z оснащений двома електродвигунами, що видають сукупну потужність 455 кВт (610 к.с.), та потрійним літієвим акумулятором ємністю 59,05 кВт-год з діапазоном до 201 кілометра.