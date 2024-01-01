Новый Jaguar "слили" до премьеры: это розовый ужас

Как сообщает Autocar, изображения, опубликованы на онлайн-форуме Coche Spias, раскрывают низкий электрический автомобиль в кузове GT, который демонстрирует новый язык дизайна Jaguar новой эры. Она дебютирует в следующем году начиная с роскошного седана с подобными пропорциями.

Читайте также: Jaguar изменил логотип и обнародовал новую философию

Очевидно, что эта концепция абсолютно не связана с любыми другими моделями Jaguar, которые были представлены ранее. Сообщается, что новинка воплощает амбиции компании относительно того, чтобы ее автомобили соответствовали новой концепции и были “копией ничего” (“a copy of nothing”).

Неофициальные фото показывают, что автомобиль имеет минималистичный силуэт и отличается длинным мускулистым капотом. Стойки кузова, фактически, незаметны, а боковые окна сужаются к задней части. Кроме того, авто имеет новую световую подпись, включающую ультратонкие светодиодные полосы на каждом краю.

Колесные арки выглядят раздутыми, чтобы вмещать колеса большого диаметра, а новая эмблема Jaguar изображена прямо позади переднего колеса на золотой панели, на которой также расположены камеры заднего вида с каждой стороны. Они служат альтернативой классическим зеркалам, ведь концепция не имеет заднего стекла.

В задней части доминирует большой узор в виде вентиляционных отверстий - один из четырех определяющих мотивов, которые являются частью новых визуальных фирменных знаков Jaguar. Сообщается, что эти элементы должны быть перенесены на будущий четырехдверный электрический GT от Jaguar, который станет первым в линейке из трех автомобилей, дебютирующий в 2026 году.

Также интересно: Британский Jaguar прекращает продажу новых авто в Великобритании

По слухам, серийный автомобиль, тестовый прототип которого недавно заметили на дороге, будет иметь мощность 575 л.с. и запас хода более 690 километров. Его цена будет превышать 100 000 фунтов стерлингов (более 126 тысяч долларов), что будет позиционировать его как конкурента Porsche Taycan.