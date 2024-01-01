Новий Jaguar “злили” до прем’єри: це рожевий жах

Як повідомляє Autocar, зображення, опубліковані на онлайн-форумі Coche Spias, розкривають низький електричний автомобіль в кузові GT, який демонструє нову мову дизайну Jaguar нової ери. Вона дебютує наступного року починаючи з розкішного седана з подібними пропорціями.

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Очевидно, що ця концепція абсолютно не пов’язана з будь-якими іншими моделями Jaguar, які були представлені раніше. Повідомляється, що новинка втілює амбіції компанії щодо того, щоб її автомобілі відповідали новій концепції й були “копією нічого” (“a copy of nothing”).

Неофіційні фото показують, що автомобіль має мінімалістичний силует й відрізняється довгим мускулистим капотом. Стійки кузова, фактично, непомітні, а бічні вікна звужуються до задньої частини. Крім того, авто має новий світловий підпис, що включає ультратонкі світлодіодні смуги на кожному краю.

Колісні арки виглядають роздутими, аби вміщувати колеса великого діаметру, а нова емблема Jaguar зображена прямо позаду переднього колеса на золотій панелі, на якій також розташовано камери заднього виду з кожного боку. Вони слугують альтернативою класичним дзеркалам, адже концепція не має заднього скла.

В задній частині домінує великий візерунок у вигляді вентиляційних отворів — один із чотирьох визначальних мотивів, які є частиною нових візуальних фірмових знаків Jaguar. Повідомляється, що ці елементи мають бути перенесені на майбутній чотиридверний електричний GT від Jaguar, який стане першим у лінійці з трьох автомобілів, що дебютує у 2026 році.

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За чутками, серійний автомобіль, тестовий прототип якого нещодавно помітили на дорозі, буде мати потужність 575 к.с. й запас ходу понад 690 кілометрів. Його ціна перевищуватиме 100 000 фунтів стерлінгів (понад 126 тисяч доларів), що позиціонуватиме його як конкурента Porsche Taycan.