Новый концепт-внедорожник Mitsubishi получил прицеп со спальным местом: фото, видео

Концепт Elevance воплощает новую философию “Luxe Adventurer” - роскошного искателя приключений, отмечает Carscoops. Он демонстрирует дальнейшую эволюцию фирменного стиля Dynamic Shield, получив разделенные фары с узкими LED-ходовыми огнями, минималистичную решетку радиатора и четко очерченные крылья с эффектом “плавающей” линии крыши. Сзади - тонкие светодиодные фонари, соединены панелью на всю ширину, что добавляет спортивности, а силуэт напоминает смесь SUV и кросс-купе премиум-класса.

Интерьер в стиле лаунж

Салон имеет три ряда сидений в шестиместном исполнении и полностью ровный пол. Передние кресла можно разворачивать против движения, образуя уютную лаунж-зону. Панель приборов минималистичная, обтянута тем же материалом, что и сиденья, и дополнена панорамным цифровым дисплеем от стойки до стойки.

Три главных экрана сочетаются с четвертым на футуристическом руле, а управление режимами движения осуществляется поворотным селектором на центральной консоли. AI-система Co-Driver способна анализировать дорожные условия и предлагать оптимальный режим движения - Eco, Auto, Tarmac, Gravel, Snow, Mud или Power.

Силовой агрегат и технологии

Концепт получил плагин-гибридную установку (PHEV), которая сочетает двигатель внутреннего сгорания, работающий на углеродно-нейтральном топливе, с четырьмя электромоторами. Система Super All Wheel Control (S-AWC) обеспечивает точное распределение тяги между всеми колесами, а аккумулятор большой емкости позволяет использовать Elevance как энергоцентр для кемпинга или питания прицепа. Mitsubishi обещает “захватывающую динамику и комфорт как на асфальте, так и на бездорожье”.

Глемпинг-прицеп - роскошь на природе

В комплекте с внедорожником представлен компактный прицеп в форме капли, созданный в той же стилистике. Внутри - большая двуспальная кровать, шкафы для вещей, компактная кухня, атмосферное освещение и даже душевая кабина. Это полноценный “отель на колесах”, готовый к дальним путешествиям без компромиссов в комфорте. Хотя Mitsubishi не подтвердила серийное производство Elevance, концепт может намекать на преемника Pajero Sport или новый флагман в линейке электрифицированных SUV бренда.