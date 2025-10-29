Новий концепт-позашляховик Mitsubishi отримав причіп зі спальним місцем: фото, відео

Концепт Elevance втілює нову філософію “Luxe Adventurer” — розкішного шукача пригод, зазначає Carscoops. Він демонструє подальшу еволюцію фірмового стилю Dynamic Shield, отримавши розділені фари з вузькими LED-ходовими вогнями, мінімалістичну решітку радіатора та чітко окреслені крила з ефектом “плаваючої” лінії даху.

Ззаду — тонкі світлодіодні ліхтарі, з’єднані панеллю на всю ширину, що додає спортивності, а силует нагадує суміш SUV і крос-купе преміумкласу.

Інтер’єр у стилі лаунж

Салон має три ряди сидінь у шестимісному виконанні та повністю рівну підлогу. Передні крісла можна розвертати проти руху, утворюючи затишну лаунж-зону. Панель приладів мінімалістична, обтягнута тим самим матеріалом, що й сидіння, і доповнена панорамним цифровим дисплеєм від стійки до стійки.

Три головні екрани поєднуються з четвертим на футуристичному кермі, а керування режимами руху здійснюється поворотним селектором на центральній консолі. AI-система Co-Driver здатна аналізувати дорожні умови та пропонувати оптимальний режим руху — Eco, Auto, Tarmac, Gravel, Snow, Mud або Power.

Силовий агрегат і технології

Концепт отримав плагін-гібридну установку (PHEV), яка поєднує двигун внутрішнього згоряння, що працює на вуглецево-нейтральному паливі, з чотирма електромоторами. Система Super All Wheel Control (S-AWC) забезпечує точний розподіл тяги між усіма колесами, а акумулятор великої ємності дозволяє використовувати Elevance як енергоцентр для кемпінгу або живлення причепа. Mitsubishi обіцяє “захопливу динаміку та комфорт як на асфальті, так і на бездоріжжі”.

Глемпінг-причіп — розкіш на природі

У комплекті з позашляховиком представлений компактний причіп у формі краплі, створений у тій самій стилістиці. Усередині — велике двоспальне ліжко, шафи для речей, компактна кухня, атмосферне освітлення та навіть душова кабіна. Це повноцінний “готель на колесах”, готовий до далеких подорожей без компромісів у комфорті. Хоча Mitsubishi не підтвердила серійне виробництво Elevance, концепт може натякати на наступника Pajero Sport або новий флагман у лінійці електрифікованих SUV бренду.