Новый конкурент VW ID.3 от GAC с запасом хода более 400 км стоит 9600 долларов

GAC Aion UT представили в ноябре прошлого года. Электромобиль является представителем переполненного рынка городских EV, лидерами которого являются BYD, VW и MG. Сначала ожидалось, что хэтчбек будет стоить около 13 800 долларов, однако теперь стало известно, что покупатели могут приобрести его за 69 800 иен (примерно 9 600 долларов по текущему обменному курсу).

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В то же время стоимость флагманской модели составляет всего 101 800 иен ($14 000 долларов). Учитывая низкую цену автомобиля, можно ожидать, что он будет лишен каких-либо удобств, не предложит никакой производительности и будет иметь очень ограниченный запас хода. Но, тенденция последних лет свидетельствует, что китайские автопроизводители овладели искусством комплектовать доступные электромобили достойным оснащением и технологическими функциями.

В случае с Aion UT он будет предлагаться с аккумуляторами емкостью 34,8 кВт-ч и 44 кВт-ч. Компания GAC утверждает, что автомобиль может преодолеть до 330 километров на одном заряде в базовой комплектации и до 420 км во флагманской версии. Цикл испытаний CLTC, мягко говоря, достаточно щедрый, поэтому реальные показатели могут оказаться несколько ниже. Батарею можно зарядить от 30% до 80% всего за 24 минуты, а единственный электромотор имеет мощность в 134 лошадиные силы.

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Салон оснащен впечатляюще, учитывая цену автомобиля. Все модели Aion UT стандартно оснащены 8,8-дюймовой цифровой панелью приборов, 14,6-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы и голосовым помощником. Среди других преимуществ – система помощи водителю 2-го уровня, встроенный Wi-Fi, панорамный люк и поддержка беспроводного обновления программного обеспечения.