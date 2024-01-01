Новый кроссовер Kia получит название Syros: что о нем известно

Как сообщает Carscoops, корейский автопроизводитель поделился дополнительными тизерными изображениями и видео будущего кроссовера Syros. На них раскрывается оптика модели со световой полосой на всю ширину кузова.

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Как мы писали ранее, компания обещает, что Syros будет иметь уникальный дизайн экстерьера и силуэт, что существенно отличать его от конкурентов на рынке, а также инновационный сал с инновационным расположением сидений.

Интересно, что название “Syros” соответствует традиции Kia по использованию названий, начинающихся с буквы “S” для своих внедорожников, таких как Sonet, Seltos, Stonic, Sportage и Sorento. Хотя компания не раскрыла точного источника названия, вероятно оно происходит от названия острова Сирос в Эгейском море.

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Ожидается, что Syros должен дебютировать в ближайшие недели и должен стать ключевой частью “стратегии Kia 2.0” для Индии, которая направлена на удовлетворение конкретных требований местных покупателей, сохраняя глобальную привлекательность. Дебют кроссовера запланирован на начало 2025 года.