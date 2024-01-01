Новий кросовер Kia отримає назву Syros: що про нього відомо

Як повідомляє Carscoops, корейський автовиробник поділився додатковоми тизерними зображеннями й відео майбутнього кросовера Syros. На них розкривається оптика моделі зі світловою смугою на всю ширину кузова.

Детальніше: Kia поділилась тизером нового позашляховика для ринку Індії

Як ми писали раніше, компанія обіцяє, що Syros матиме унікальний дизайн екстер’єру та силует, що суттєво відрізнятиме його від конкурентів на ринку, а також інноваційний сал з інноваційним розташуванням сидінь.

Цікаво, що назва “Syros” відповідає традиції Kia щодо використання назв, що починаються з літери “S” для своїх позашляховиків, таких як Sonet, Seltos, Stonic, Sportage та Sorento. Хоча компанія не розкрила точного джерела назви, ймовірно вона походить від назви острова Сірос в Егейському морі.

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Очікується, що Syros має дебютувати найближчими тижнями й повинен стати ключовою частиною “стратегії Kia 2.0” для Індії, яка спрямована на задоволення конкретних вимог місцевих покупців, зберігаючи глобальну привабливість. Дебют кросовера запланований на початок 2025 року.