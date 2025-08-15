Новый Lamborghini Fenomeno выглядит чрезвычайно потрясающе: фото

Новый Lamborghini Fenomeno построен на базе Revuelto и использует тот же двигатель V12, но имеет тщательно переработанный дизайн, что отличает его от других моделей итальянской марки. Впереди он имеет пару острых узких фар и капот с отверстиями для выхода воздуха.

Уникальный бампер имеет полосы в цвет кузова вдоль сплиттера и огромные воздухозаборники. Каждую из панелей по бокам авто переделали так, чтобы образовать два массивных отверстия, заводящих воздушный поток в моторный отсек. Сзади дизайнеры Lamborghini создали очень красивую крышку двигателя из углеродного волокна и рельефный бампер, который украшают Y-образные фонари и четыре выхлопные трубы по центру.

Силовой агрегат также получил несколько существенных изменений. 6,5-литровый атмосферный V12 был форсирован до 833 л.с., вместо 814 “лошадок”. Его также оснастили более крупным литий-ионным аккумулятором на 7 кВт-ч. Общая мощность установки выросла до 1064 л.с., что на 64 силы больше, чем 1001 л.с. у Revuelto. Обновленная батарея также несколько улучшает запас хода на электротяге, увеличивая его до 20 км.

Lamborghini утверждает, что автомобилю нужно всего 2,4 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч, что на 0,1 секунды быстрее, чем у Revuelto. Максимальная скорость осталась неизменной и составляет 350 км/ч. Интересно, что интерьер изменился не очень сильно, по сравнению с Revuelto. Тираж новинки ограничен 29 экземплярами. Цена каждого, как сообщается, будет составлять от 3 миллионов евро, что эквивалентно 3,5 млн долларов по текущему обменному курсу.