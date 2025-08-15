Новий Lamborghini Fenomeno виглядає надзвичайно приголомшливо: фото

Новий Lamborghini Fenomeno побудований на базі Revuelto й використовує той самий двигун V12, але має ретельно перероблений дизайн, що відрізняє його від інших моделей італійської марки. Попереду він має пару гострих вузьких фар та капот з отворами для виходу повітря.

Унікальний бампер має смуги в колір кузова вздовж сплітера та велетенські повітрозабірники. Кожну з панелей з боків авто переробили так, щоб утворити два масивних отвори, що заводять повітряний потік в моторний відсік. Ззаду дизайнери Lamborghini створили дуже гарну кришку двигуна з вуглецевого волокна та рельєфний бампер, котрий прикрашають Y-подібні ліхтарі та чотири вихлопні труби по центру.

Силовий агрегат також отримав кілька суттєвих змін. 6,5-літровий атмосферний V12 був форсований до 833 к.с., замість 814 “конячок”. Його також оснастили більшим літій-іонним акумулятором на 7 кВт-год. Загальна потужність установки зросла до 1064 к.с., що на 64 сили більше, ніж 1001 к.с. у Revuelto. Оновлена батарея також дещо покращує запас ходу на електротязі, збільшуючи його до 20 км.

Lamborghini стверджує, що автомобілю потрібно лише 2,4 секунди, щоб розігнатися до 100 км/год, що на 0,1 секунди швидше, ніж у Revuelto. Максимальна швидкість залишилась незмінною і становить 350 км/год. Цікаво, що інтер’єр змінився не дуже сильно, порівняно з Revuelto. Тираж новинки обмежений 29 екземплярами. Ціна кожного, як повідомляється, становитиме від 3 мільйонів євро, що еквівалентно 3,5 млн доларів за поточним обмінним курсом.