Премьера седана состоится на следующей неделе.

Тизер от американского подразделения Lexus показывает не много – лишь сплошную светодиодную полосу на всю ширину кормы. Седан четвертого поколения полностью раскроется 10 июня в два часа ночи.

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Lexus IS нового поколения японцы впервые в истории модели отправили на тестирование на полигоне Shimoyama (местный аналог Нюрбургринга), что может свидетельствовать о том, что "Лексус" готовит серьезного соперника для BMW M3, Mercedes-AMG C63, Audi RS 5 и остальных спортивных седанов. Очевидно, разработку новой модели доверили специалистам подразделения F-Sport. Неофициальные источники сообщают, что новый Lexus IS сохранит платформу предшественника, вместо вездесущей тойотовской архитектуры TNGA.

Ожидается, что линейка IS 2021 будет включать 2-литровый турбомотор с отдачей в 245 л.с., 315-сильный атмосферный V6 объемом 3,5 литра, а на роль топового претендует сразу три двигателя. Версия IS 500 может получить 3,5-литровый твин-турбо V6 от флагманского LS 500, 5-литровый атмосферник или новый 4-литровый V8 от купе LC.

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