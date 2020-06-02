Прем'єра седана відбудеться наступного тижня.

Тізер від американського підрозділу Lexus показує небагато – лиш суцільну світлодіодну смугу на всю ширину корми. Седан четвертого покоління повністю розкриється 10 червня о другій годині ночі.

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Lexus IS нового покоління японці вперше в історії моделі відправили на стестування на полігоні Shimoyama (місцевий аналог Нюрбургрінга), що може свідчити про те, що “Лексус” готує серйозного суперника для BMW M3, Mercedes-AMG C63, Audi RS 5 і решти спортивних седанів. Вочевидь, розробку нової моделі довірили спеціалістам підрозділу F-Sport. Неофіційні джерела повідомляють, що новий Lexus IS збереже платформу попередника, замість всюдисущої тойотівської архітектури TNGA.

Очікується, що лінійка IS 2021 включатиме 2-літровий турбомотор з віддачею у 245 к.с., 315-сильний атмосферний V6 об'ємом 3,5 літра, а на роль топового претендує одназу три двигуна. Версія IS 500 може отримати 3,5-літровим твін-турбо V6 від флагманського LS 500, 5-літровим атмосферником або новим 4-літровим V8 від купе LC.

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