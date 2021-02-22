Фотографии с внутренней презентации Mercedes-Benz попали в сеть.

Новый Mercedes-Benz C-Class W206 немецкий автопроизводитель готовится представить миру завтра, 23 февраля. Однако утечка позволила нам бросить первый взгляд на седан чуть раньше.

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Пятое поколение Mercedes-Benz C-Класса "засветилось" на фото в двух версиях: обычной и с пакетом AMG-Line, снимков универсала нет, но его мы видели еще осенью прошлого года. В то же время шпионские снимки позволяют заглянуть в салон седана.

Новый C-Class традиционно следует за старшими моделями Mercedes в дизайне и оснащении – сходство с обновленными E-Class W213 и S-Class W223 заметно невооруженным глазом.

В салоне Mercedes-Benz C-Class W206 является уменьшенной копией S-класса. При этом младшая модель имеет упрощенные дверные карты, другой руль и дефлекторы вентиляции, а также значительно короче список опций.

По предварительным данным, новый Mercedes-Benz C-Class в обычных комплектациях больше не будет предлагать шести– и восьмицилиндровые моторы, которые будут заменены на двухлитровые четырехцилиндровые турбомоторы с электрическими надстройками.

Премьера нового C-Class состоится 23 февраля, но только для W206 – универсал, кросс-универсал, купе и кабриолет будут представлены позже. Также с задержкой дебютируют AMG-версии модели.

Фото: Mercedes-Benz C-Class W206 / Cochespias