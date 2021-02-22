Фотографії з внутрішньої презентації Mercedes-Benz потрапили у Мережу.

Новий Mercedes-Benz C-Class W206 німецький автовиробник готується представити світу завтра, 23 лютого. Однак виток дозволив нам кинути перший погляд на седан трохи раніше.

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П'яте покоління Mercedes-Benz C-Класу “засвітилось” на фото у двох версіях: звичайній та з пакетом AMG-Line, знімків універсала немає, але його ми бачили ще восени минулого року. Зате шпигунські знімки дозволяють зазирнути в салон седана.

Новий C-Class традиційно слідує за старшими моделями Mercedes у дизайні та оснащенні – схожість із оновленими E-Class W213 та S-Class W223 помітна неозброєним оком.

У салоні Mercedes-Benz C-Class W206 є зменшеною копією S-Класу. При цьому молодша модель має спрощені дверні карти, інше кермо і дефлектори вентиляції, а також значно коротший список опцій.

За попередніми данними, новий Mercedes-Benz C-Class у звичайних комплектаціях більше не пропонуватиме шести- і восьмициліндрові мотори, які будуть замінені на дволітрові чотирициліндрові турбомотори з електричними надбудовами.

Прем'єра нового C-Class відбудеться 23 лютого, але лише для W206 – універсал, крос-універсал, купе і кабріолет будуть представлені пізніше. Також з затримкою дебютують AMG-версії моделі.

Фото: Mercedes-Benz C-Class W206 / Cochespias