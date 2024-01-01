Новый Mini Cooper JCW примет участие в 24 часах Нюрбургринга

Как сообщает Motor1, автопроизводитель официально подтвердил, что презентует модель осенью, но увидеть ее в камуфляже можно будет на нынешнем заезде 24 часа Нюрбургринга, который состоится 1 июня. Mini Cooper JCW будет соревноваться в категории SP 3T с частной гоночной командой Bulldog Racing.

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Mini не раскрывает детальные технические характеристики новинки, но известно, что версия JCW будет предлагаться как с электрическим, так и с бензиновым двигателем. Эксперты предполагают, что хэтчбек JCW будет иметь 250 л.с., ведь самая мощная пока версия Cooper SE имеет 214 "лошадок", а бензиновый Cooper S с 2,0-литровым мотором выдает 201 л.с.

Сообщается, что инженеры сосредоточатся на балансе веса и управляемости, а потому из-за этого JCW получит только один электромотор на передней оси. Увеличение мощности приведет к увеличению батареи, поэтому, скорее всего, новинка получит батарею емкостью 54,2 кВт-ч.

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Mini создала уникальный камуфляж для автомобиля, который будет участвовать в заезде. Специальное покрытие выполнено в красно-белых тонах и имеет изображения конфигураций различных мировых автодромов и логотип "37" в честь исторической победы бренда на Ралли Монте-Карло 1964 года.

Поговаривают, что новый Mini Cooper JCW поступит в продажу в 2025 году и получит ценник, который будет начинаться с 40 000 долларов и будет меняться в зависимости от трансмиссии.