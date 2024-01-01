Новий Mini Cooper JCW візьме участь в 24 годинах Нюрбургрингу

Як повідомляє Motor1, автовиробник офіційно підтвердив, що презентує модель восени, але побачити її в камуфляжі можна буде на цьогорічному заїзді 24 години Нюрбургрингу, що відбудеться 1 червня. Mini Cooper JCW змагатиметься в категорії SP 3T з приватною гоночною командою Bulldog Racing.

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Mini не розкриває детальні технічні характеристики новинки, але відомо, що версія JCW пропонуватиметься як з електричним, так і з бензиновим двигуном. Експерти припускають, що хетчбек JCW матиме 250 к.с., адже найпотужніша наразі версія Cooper SE має 214 “конячок”, а бензиновий Cooper S з 2,0-літровим мотором видає 201 к.с.

Повідомляється, що інженери зосередяться на балансі ваги та керованості, а тому через це JCW отримає лише один електромотор на передній осі. Збільшення потужності призведе до збільшення батареї, тому, скоріш за все, новинка отримає батарею ємністю 54,2 кВт-год.

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Mini створила унікальний камуфляж для автомобіля, який братиме участь в заїзді. Спеціальне покриття виконано в червоно-білих тонах й має зображення конфігурацій різних світових автодромів та логотип «37» на честь історичної перемоги бренду на Ралі Монте-Карло 1964 року.

Подейкують, що новий Mini Cooper JCW надійде у продаж в 2025 році й отримає цінник, який починатиметься з 40 000 доларів та змінюватиметься залежно від трансмісії.