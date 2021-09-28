Вместе с тем японский производитель обновил еще две коммерческие модели – более крупные фургоны Primastar и Interstar.

Nissan Townstar будет доступен с бензиновым двигателем и в полностью электрическом варианте, в грузовом и пассажирском исполнении.

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Если формы Nissan Townstar кажутся знакомыми, то это потому, что новинка японского бренда построена на платформе CMF-C альянса Nissan – Renault – Mitsubishi и унифицирована с новым Renault Kangoo и Mercedes-Benz Citan.

Townstar предложат с бензиновым 1,3-литровым двигателем, соответствующим стандарту Euro-6d, мощностью 130 л. с. и 240 Нм крутящего момента. Электрическая версия будет иметь производительность в 122 л. с. и 245 Нм. Запас хода на одном заряде – 280 километров.

Nissan Townstar будут оснащать системами и функциями автоматической парковки, адаптивным круиз-контролем и круговым видеообзором. Электрический вариант также получит комплекс полуавтономного вождения Nissan ProPILOT, опциональные системы помощи при боковом ветре и при раскачивании прицепа, а также интеллектуальное экстренное торможение с обнаружением пешеходов и велосипедистов.

Фото: Nissan Townstar / Nissan

Бензиновая версия Townstar будет оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном, а электрические получат 10-дюймовые экраны. Функции Android Auto и Apple CarPlay, как и беспроводная зарядка для гаджетов, будут доступны для всех версий Townstar.

Грузовая версия новинки вмещает 4,3 кубических метра клади в багажном отсеке, что значительно больше, чем 3,4 кубических метра у NV200. Максимальная масса груза составляет 800 килограммов, а допустимый вес прицепа – 1,5 тонны.

Цены на Townstar пока не объявлены, но Nissan заявил пятилетнюю гарантию на 160 000 км на все автомобили в обновленном модельном ряду. Кроме того, на аккумулятор электрического Townstar EV будут предоставлять дополнительную восьмилетнюю гарантию.



Компанию новому Townstar составляют обновленные модели фургонов Primastar (заменяет LV300) и Interstar (заменяет NV400). Interstar, на базе Renault Master, имеет обновленный 2,3-литровый двигатель, соответствующий стандартам Euro 6d и Euro VIe. Этот двигатель доступен в семи различных конфигурациях мощностью от 110 до 180 л. с.

Primastar делит платформу с Renault Trafic. Эта модель получила более масштабные обновления, включая новую решетку радиатора, светодиодные фары и дополнительные 17-дюймовые легкосплавные диски. Линейка двигателей Primastar также была обновлена, чтобы соответствовать нормам выбросов Euro 6d. Для Primastar будут доступны новые усовершенствованные системы помощи водителю.

Фото: Nissan Interstar и Nissan Primastar / Nissa