Разом з тим японський виробник оновив ще дві комерційні моделі – більші фургони Primastar та Interstar.

Nissan Townstar буде доступний з бензиновим двигуном і в повністю електричному варіанті, у вантажному виконанні та пасажирському.

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Якщо форми Nissan Townstar здаються знайомими, то це тому, що новинка японського бренду збудована на платформі CMF-C альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi та уніфікована з новим Renault Kangoo і Mercedes-Benz Citan.

Townstar запропонують з бензиновим 1,3-літровим двигуном, відповідним стандарту Euro-6d, потужністю 130 к.с. і 240 Нм крутного моменту. Електрична версія матиме продуктивність у 122 к.с. і 245 Нм. Запас ходу на одному заряді – 280 кілометрів.

Nissan Townstar оснащуватимуть системами та функціями автоматичного паркування, адаптивним круїз-контролем та круговим відеооглядом. Електричний варіант також отримає комплекс напівавтономного водіння Nissan ProPILOT, опційні системи допомоги при бічному вітрі та при розгойдуванні причепа, а також інтелектуальне екстрене гальмування з виявленням пішоходів і велосипедистів.

Фото: Nissan Townstar / Nissan

Бензинова версія Townstar буде оснащена 8-дюймовим сенсорним екраном, а електричні отримають 10-дюймові екрани. Функції Android Auto та Apple CarPlay, як і бездротова зарядка для гаджетів, будуть доступні для всіх версій Townstar.

Вантажна версія новинки вміщує 4,3 кубічних метрів поклажі в багажному відсіку, що значно більше, ніж 3,4 кубічних метрів у NV200. Максимальна маса вантажу становить 800 кілограмів, а допустима вага причепа – 1,5 тонни.

Ціни на Townstar поки не оголошені, але Nissan заявив п'ятирічну гарантію на 160 000 км на всі автомобілі в оновленому модельному ряду. Крім того, на акумулятор електричного Townstar EV надаватимуть додаткову восьмирічну гарантію.



Компанію новому Townstar складають оновлені моделі фургонів Primastar (замінює LV300) та Interstar (замінює NV400). Interstar, на базі Renault Master, має оновлений 2,3-літровий двигун, що відповідає стандартам Euro 6d та Euro VIe. Цей двигун доступний у семи різних конфігураціях потужністю від 110 до 180 к.с.

Primastar ділить платформу з Renault Trafic. Ця модель отримала більш масштабні оновлення, включаючи нову решітку радіатора, світлодіодні фари та додаткові 17-дюймові легкосплавні диски. Лінійка двигунів Primastar також була оновлена, аби відповідати нормам викидів Euro 6d. Для Primastar будуть доступні нові вдосконалені системи допомоги водієві.

Фото: Nissan Interstar та Nissan Primastar / Nissa