Новый Nissan Juke будет не только электрическим

Как отмечает Carscoops, полностью электрическая версия Nissan Juke прибудет в Европу в следующем году, но она будет не единственным вариантом для покупателей, поскольку компания, похоже, пересматривает возможность полного перехода от двигателей внутреннего сгорания. Вместо того, чтобы полностью отказаться от ДВС, японский автопроизводитель может сохранить текущую модель с двигателями внутреннего сгорания в производстве вместе с будущим электромобилем.

Читайте также: Каким будет новый электрический Nissan Juke: подробности

Juke третьего поколения будет базироваться на сокращенной версии платформы CM-EV от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая сейчас используется в Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech. Его будут собирать на заводе в Сандерленде, Великобритания, вместе с Ariya и Leaf.

Сначала Nissan планировал полностью заменить текущую модель с двигателем внутреннего сгорания электромобилем. Однако, недавно в интервью Auto News, руководитель отдела планирования продукции Nissan Europe малолитражных автомобилей Александр Армада заявил, что планы могут быть пересмотрены.

“Учитывая очень разные пути перехода к электрификации в разных частях Европы, сохранение производства Juke с двигателями внутреннего сгорания является одним из вариантов, рассматриваемых”, – сказал он. Сохранение бензинового Juke может быть разумным шагом для Nissan.

Сейчас в этом году это вторая по продажам модель бренда в Европе, после Qashqai, поскольку продано 78 397 единиц. Поскольку ожидается, что электрический Juke будет стоить дороже, его продажи, вероятно, будут ниже по сравнению с текущей версией. В Европе Juke сейчас доступен с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с., а также с 1,6-литровым гибридом мощностью 143 лошадиных сил.

Также полезно: Тест-драйв Nissan Juke: еще больше яркости

В то же время электрическая версия модели, по слухам, будет иметь батареи емкостью 63 и 87 кВт-ч от Ariya, хотя также не следует исключать появления базового варианта с меньшим блоком на 40-55 кВт-ч. Электрический Juke будет конкурировать с Jeep Avenger EV, Kia EV3, Renault 4 EV, Hyundai Kona Electric, Citroen C3 Aircross, Peugeot e-2008 и Ford Puma Gen-E.