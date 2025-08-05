Новий Nissan Juke буде не лише електричним

Як зазначає Carscoops, повністю електрична версія Nissan Juke прибуде до Європи наступного року, але вона буде не єдиним варіантом для покупців, оскільки компанія, схоже, переглядає можливість повного переходу від двигунів внутрішнього згоряння. Замість того, щоб повністю відмовитись від ДВЗ, японський автовиробник може зберегти поточну модель із двигунами внутрішнього згоряння у виробництві разом із майбутнім електромобілем.

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Juke третього покоління буде базуватися на скороченій версії платформи CM-EV від альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, яка зараз використовується в Nissan Ariya та Renault Megane E-Tech. Його збиратимуть на заводі в Сандерленді, Велика Британія, разом з Ariya та Leaf.

Спочатку Nissan планував повністю замінити поточну модель з двигуном внутрішнього згоряння електромобілем. Однак, нещодавно в інтерв'ю Auto News, керівник відділу планування продукції Nissan Europe малолітражних автомобілів Александр Армада заявив, що плани можуть бути переглянуті.

“Враховуючи дуже різні шляхи переходу до електрифікації в різних частинах Європи, збереження виробництва Juke з двигунами внутрішнього згоряння є одним із варіантів, що розглядаються”, – сказав він. Збереження бензинового Juke може бути розумним кроком для Nissan.

Наразі цього року це друга за продажами модель бренду в Європі, після Qashqai, оскільки продано 78 397 одиниць. Оскільки очікується, що електричний Juke буде коштувати дорожче, його продажі, ймовірно, будуть нижчими порівняно з поточною версією. У Європі Juke зараз доступний з 1,0-літровим трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 114 к.с., а також з 1,6-літровим гібридом потужністю 143 кінських сил.

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Водночас електрична версія моделі, за чутками, матиме батареї ємністю 63 та 87 кВт-год від Ariya, хоча також не слід виключати появи базового варіанту з меншим блоком на 40-55 кВт-год. Електричний Juke конкуруватиме з Jeep Avenger EV, Kia EV3, Renault 4 EV, Hyundai Kona Electric, Citroen C3 Aircross, Peugeot e-2008 та Ford Puma Gen-E.