Модель получит цифровую панель приборов и большой центральный дисплей.

Автошпионы "Автоблога" поймали в объективы фотокамер подготовленный к серийному производству компактный кроссовер Nissan X-Trail (в США – Rogue). Модель одета в камуфляж, однако из-под него уже видно главные очертания модели 2020 года. Также на фото есть салон, который изменился кардинально.

Первое, о чем можно говорить, исходя из этих фотографий – новый Nissan X-Trail – Rogue получит "двухэтажную" оптику, как в Nissan Juke. Конечно, он будет выглядеть не столь авангардно, ведь Rogue – семейный кроссовер, который должен быть более спокойным, чем "Джук".

Задняя часть будет иметь фонари в форме "бумеранга", как на Nissan Murano. А вот в профиль Nissan X-Trail не претерпит таких кардинальных изменений.

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Еще одно существенное обновление для X-Trail – интерьер. Во-первых, в салоне будет цифровая панель приборов, это новинка для модели. Конечно, возможно речь идет только о топ-комплектации, ведь эта панель еще достаточно дорога в производстве. Во-вторых, на центральной консоли виден большой дисплей мультимедийной системы. Это тоже прогресс для Nissan X-Trail – Rogue. В-третьих – рычаг переключения передач кардинально изменил форму.

Исходя из того, что шпионы зафиксировали практически готовую к производству модель, не исключено, что следующее поколение Nissan X-Trail – Rogue станет серийным уже в 2020 году. А с ним, возможно, и его "младший брат" Nissan Qashqai.

Напомним, что для Nissan Qashqai предсказывают гибридное будущее.