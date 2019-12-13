Модель отримає цифрову панель приладів та великий центральний дисплей.

Автошпигуни "Автоблогу" спіймали в об'єктиви фотокамер підготовлений до серійного виробництва компактний кросовер Nissan X-Trail (у США – Rogue). Модель одягнута в камуфляж, однак через нього вже видно головні обриси моделі 2020 року. Також на фото є салон, який змінився кардинально.

Перше, про що можна говорити, виходячи з цих фотографій – новий Nissan X-Trail – Rogue отримає "двоповерхову" оптику, як у Nissan Juke. Звичайно, він буде виглядати не настільки авангардно, адже Rogue – сімейний кросовер, який має бути більш спокійним, аніж "Джук".

Задня частина матиме ліхтарі у формі "бумерангу", як на Nissan Murano. А от в профіль Nissan X-Trail не зазнає таких кардинальних змін.

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Ще одне суттєве оновлення для X-Trail – інтер'єр. По-перше, в салоні буде цифрова панель приладів, це новинка для моделі. Звичайно, можливо мова йде лише про топ-комплектацію, адже ця панель ще досить дорога у виробництві. По-друге, на центральній консолі видно великий дисплей мультимедійної системи. Це теж прогрес для Nissan X-Trail – Rogue. По-третє – важіль перемикання передач кардинально змінив форму.

Виходячи з того, що шпигуни зафіксували практично готову до виробництва модель, не виключено, що наступне покоління Nissan X-Trail – Rogue стане серійним вже у 2020 році. А з ним, можливо, і його "менший брат" Nissan Qashqai.

Нагадаємо, що для Nissan Qashqai пророкують гібридне майбутнє.