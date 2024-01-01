Новый Nissan Z400 смогут получить только счастливчики

Как передает Carscoops, кроме этого, автомобиль получил кнопку экстренного вызова SOS в салоне, которая теперь является стандартной для всех комплектаций. Обновленная цветовая палитра теперь охватывает 11 оттенков. Она включает Wangan Blue, Vibrant Red/Super Black, Brilliant White Pearl/Super Black и, конечно, вышеупомянутый Midnight Purple.

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Этот новый цвет также можно было встретить в Skyline, а сейчас он также доступен для Ariya EV, Note Aura и R35 GT-R, что вскоре покинет мир. Также остается доступным цвет 432 Orange. К тому же покупатели могут выбрать Customized Edition, которая имеет более спортивный вид благодаря раздельной решетке радиатора, карбоновом заднем спойлеру, 19-дюймовым легкосплавным дискам, наклейкам в гоночном стиле и эксклюзивным значкам.

Авто использует тот же 3,0-литровый агрегат V6 с двойным турбонаддувом мощностью 405 л.с. и 420 “лошадей” в версии Nismo. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой “механикой” или девятиступенчатой автоматической коробкой.

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Стоимость Z400 2025 года начинается с 36 000 долларов, тогда как вариант Nismo стоит дороже 61 100 долларов. Однако, производство будет ограничено 4100 единицами: 3100 образцов стандартной Fairlady Z, 500 единиц Nismo и еще 500 дилерских демонстрационных автомобилей. Из-за ограниченного количества потенциальным покупателям буквально придется участвовать в лотерее в дилерских центрах.