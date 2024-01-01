Новий Nissan Z400 зможуть отримати лише щасливці

Як передає Carscoops, окрім цього, автівка отримала кнопку екстреного виклику SOS в салоні, яка тепер є стандартною для всіх комплектацій. Оновлена колірна палітра тепер охоплює 11 відтінків. Вона включає Wangan Blue, Vibrant Red/Super Black, Brilliant White Pearl/Super Black і, звичайно, вищезгаданий Midnight Purple.

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Цей новий колір також можна було зустріти в Skyline, а наразі він також доступний для Ariya EV, Note Aura та R35 GT-R, що незабаром покине світ. Також залишається доступним колір 432 Orange. До того ж покупці можуть вибрати Customized Edition, яка має більш спортивний вигляд завдяки роздільній решітці радіатора, карбоновому задньому спойлеру, 19-дюймовим легкосплавним дискам, наклейкам у гоночному стилі та ексклюзивним значкам.

Авто використовує той самий 3,0-літровий агрегат V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 405 к.с. й 420 “коней” у версії Nismo. Двигун працює в парі з шестиступеневою “механікою” або дев'ятиступеневою автоматичною коробкою.

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Вартість Z400 2025 року починається з 36 000 доларів, тоді як варіант Nismo коштує дорожче 61 100 доларів. Однак, виробництво буде обмежено 4100 одиницями: 3100 зразків стандартної Fairlady Z, 500 одиниць Nismo та ще 500 дилерських демонстраційних автомобілів. Через обмежену кількість потенційним покупцям буквально доведеться брати участь у лотереї в дилерських центрах.