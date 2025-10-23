Новый пикап BYD Shark для Европы: раскрыты патентные изображения

Китайский автопроизводитель BYD подал заявку на патенты в Европейском Союзе, раскрыв внешность своего нового пикапа серии Shark. 23 октября Европейское управление интеллектуальной собственности опубликовало официальные изображения дизайна - и теперь известно, как будет выглядеть самая доступная модель в линейке Shark, сообщает Carnewschina.

BYD расширяет серию Shark

Новая модель станет автомобилем начального уровня в серии Shark, которую сегодня представляет BYD Shark 6. Интересно, что Shark 6 до сих пор не появился на внутреннем рынке Китая, хотя уже более года продается в мире. Теперь BYD готовит еще более доступный вариант, который может выйти на европейский, латиноамериканский и австралийский рынки.

Пикап на базе BYD Song Plus

Новый пикап BYD был замечен на дорогах Китая еще в мае 2025 года под камуфляжем. Эксперты CarNewsChina предполагают, что авто создано на базе кроссовера BYD Song Plus (известного как Sealion 6 или Seal-U) и использует унифицированную кузовную конструкцию (unibody).

По пропорциям модель напоминает Hyundai Santa Cruz и Geely Farizon FX: короткое грузовое отделение, динамичный профиль и легкий внедорожный акцент.

Дизайн в стиле Dynasty

Внешне пикап получил вертикальные задние фонари, соединенные тонкой LED-полоской, багажники на крыше, камеру заднего вида и пластиковую защиту кузова по периметру. Лючок для топлива расположен слева, а порт зарядки - справа, что указывает на гибридную или plug-in систему привода.

Возможные технические характеристики

Официальных данных о силовой установке пока нет, но, по слухам, новинка получит гибридную систему DMO plug-in, как и старший Shark 6. В то же время не исключено, что для европейского рынка будет использована упрощенная гибридная технология DM-i или DM-p - с меньшим потреблением топлива и более низкой ценой.

BYD выходит на глобальный рынок пикапов

Подача патента в ЕС свидетельствует о серьезных амбициях BYD в сегменте легких пикапов. Если Shark 6 ориентирован на премиум-уровень, то новый BYD Shark станет массовым и более доступным решением, что может составить конкуренцию Toyota Hilux Hybrid, Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.