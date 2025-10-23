Новий пікап BYD Shark для Європи: розкрито патентні зображення

Китайський автовиробник BYD подав заявку на патенти в Європейському Союзі, розкривши зовнішність свого нового пікапа серії Shark. 23 жовтня Європейське управління інтелектуальної власності опублікувало офіційні зображення дизайну — і тепер відомо, як виглядатиме найдоступніша модель у лінійці Shark, повідомляє Carnewschina.

BYD розширює серію Shark

Нова модель стане автомобілем початкового рівня в серії Shark, яку сьогодні представляє BYD Shark 6. Цікаво, що Shark 6 досі не з’явився на внутрішньому ринку Китаю, хоча вже понад рік продається у світі. Тепер BYD готує ще доступніший варіант, який може вийти на європейський, латиноамериканський та австралійський ринки.

Пікап на базі BYD Song Plus

Новий пікап BYD був помічений на дорогах Китаю ще в травні 2025 року під камуфляжем. Експерти CarNewsChina припускають, що авто створене на базі кросовера BYD Song Plus (відомого як Sealion 6 або Seal-U) і використовує уніфіковану кузовну конструкцію (unibody).

За пропорціями модель нагадує Hyundai Santa Cruz та Geely Farizon FX: коротке вантажне відділення, динамічний профіль і легкий позашляховий акцент.

Дизайн у стилі Dynasty

Зовні пікап отримав вертикальні задні ліхтарі, з’єднані тонкою LED-смужкою, багажники на даху, камеру заднього виду та пластиковий захист кузова по периметру. Лючок для пального розташований зліва, а порт зарядки — справа, що вказує на гібридну або plug-in систему приводу.

Можливі технічні характеристики

Офіційних даних про силову установку поки немає, але, за чутками, новинка отримає гібридну систему DMO plug-in, як і старший Shark 6. Водночас не виключено, що для європейського ринку буде використана спрощена гібридна технологія DM-i або DM-p — із меншим споживанням пального й нижчою ціною.

BYD виходить на глобальний ринок пікапів

Подання патенту в ЄС свідчить про серйозні амбіції BYD у сегменті легких пікапів. Якщо Shark 6 орієнтований на преміум-рівень, то новий BYD Shark стане масовим і доступнішим рішенням, що може скласти конкуренцію Toyota Hilux Hybrid, Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz.