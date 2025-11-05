Новый Renault Twingo "слили" в интернет еще до премьеры: фото

Как рассказывает Carscoops, на этих низкокачественных фото заметно, что серийная версия оказалась на удивление близкой к концепту 2023 года - сохранилась узнаваемая “мордочка” с округлыми фарами, короткий капот и плавные линии крыши. Есть лишь несколько практических изменений: традиционные дверные ручки, измененные бамперы с черным защитным обрамлением и более простые колесные колпаки.

Новый Twingo EV остался верен духу оригинала 1992 года, но теперь предлагает пятидверный кузов и немного большие размеры. Внешне он напоминает меньший аналог будущего Renault R5, который также сделал ставку на ретро-дизайн и чистые линии. Интерьер автомобиля претерпел ожидаемое упрощение - высококлассные материалы шоу-кара уступили место жесткому, но аккуратному пластику. Центральное место занимает сенсорный дисплей мультимедиа, рядом с которым расположена компактная цифровая панель приборов.

Как и в моделях Dacia, элементы управления климатом сохранили физические кнопки. Яркие акценты на панелях добавляют настроения - желтая вставка и красная декоративная полоса между сиденьями напоминают о молодежном характере Twingo. Автомобиль использует электрическую архитектуру AmpR Small (ранее CMF-BEV).

Эту платформу также используют Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech и Nissan Micra. Хотя технические характеристики пока не раскрыты, ожидается, что авто получит один электродвигатель и небольшой LFP-аккумулятор, рассчитанный на городские поездки. Ранее автопроизводитель обещал, что цена нового Twingo EV будет стартовать от 20 000 евро.

На рынке электрокаров А-класса новый Twingo будет соревноваться с Dacia Spring, Leapmotor T03, серийной версией VW ID.EVERY1 и его аналогом от Nissan. Также ему придется противостоять бюджетным представителям B-класса вроде Fiat Grande Panda и Citroën e-C3. Окончательные характеристики, технические параметры и дату начала продаж Renault объявит уже завтра - 6 ноября.