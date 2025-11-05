Новий Renault Twingo “злили” в інтернет ще до прем'єри: фото

Як розповідає Carscoops, на цих низькоякісних фото помітно, що серійна версія виявилась напрочуд близькою до концепту 2023 року — збереглася впізнавана “мордочка” з округлими фарами, короткий капот і плавні лінії даху. Є лише кілька практичних змін: традиційні дверні ручки, змінені бампери з чорним захисним обрамленням і простіші колісні ковпаки.

Читайте також: Скільки коштує новий Renault Clio в Європі

Новий Twingo EV залишився вірним духу оригіналу 1992 року, але тепер пропонує п’ятидверний кузов і трохи більші розміри. Зовні він нагадує менший аналог майбутнього Renault R5, який також зробив ставку на ретро-дизайн і чисті лінії. Інтер’єр автомобіля зазнав очікуваного спрощення — високоясні матеріали шоу-кара поступилися місцем жорсткому, але акуратному пластику. Центральне місце займає сенсорний дисплей мультимедіа, поряд з яким розташована компактна цифрова панель приладів.

Renault Twingo 2025

Як і у моделях Dacia, елементи керування кліматом зберегли фізичні кнопки. Яскраві акценти на панелях додають настрою — жовта вставка та червона декоративна смуга між сидіннями нагадують про молодіжний характер Twingo. Автівка використовує електричну архітектуру AmpR Small (раніше CMF-BEV).

Концепт Renault Twingo 2023 року

Цю платформу також використовують Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech і Nissan Micra. Хоча технічні характеристики поки не розкриті, очікується, що авто отримає один електродвигун і невеликий LFP-акумулятор, розрахований на міські поїздки. Раніше автовиробник обіцяв, що ціна нового Twingo EV стартуватиме від 20 000 євро.

Нагадаємо: Nissan готує компактну модель на базі Renault Twingo

На ринку електрокарів А-класу новий Twingo змагатиметься з Dacia Spring, Leapmotor T03, серійною версією VW ID.EVERY1 та його аналогом від Nissan. Також йому доведеться протистояти бюджетним представникам B-класу на кшталт Fiat Grande Panda та Citroën e-C3. Остаточні характеристики, технічні параметри та дату початку продажів Renault оголосить уже завтра — 6 листопада.