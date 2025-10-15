Укр
Скільки коштує новий Renault Clio в Європі

Renault офіційно відкрила замовлення на новий Clio — одне з найпопулярніших авто B-класу в Європі. Це вже шосте покоління моделі, і французи обіцяють, що воно стане найтехнологічнішим та найкомфортнішим у своїй історії.
ФОТО: Renault|

Renault Clio в Європі

Оновлений Clio отримав більш динамічну зовнішність: іншу форму передніх фар, вужчу решітку радіатора і збільшений логотип Renault. Задня частина також змінилася — з новими ліхтарями та плавнішою лінією бампера.

У результаті кузов подовжився приблизно на 7 сантиметрів, а пропорції стали ближчими до компактного хетчбека вищого класу.

Усередині — два 10-дюймові екрани: цифрова панель приладів і мультимедійна система на базі Google Automotive Services. Clio підтримує Google Maps, Assistant і Play без смартфона. У топових версіях передбачено до 29 систем допомоги водієві, включно з адаптивним круїз-контролем і системою утримання в смузі руху.

Скільки коштує

Попередні замовлення у Франції вже відкриті, а перші поставки очікуються до кінця 2025 року. Орієнтовна ціна базової Evolution — до €20 000, середня Techno та топова Esprit Alpine дорожчі, залежно від опцій. Для порівняння: попередній Clio стартував із 16 900 €.

Двигуни: бензин, гібрид і LPG

Renault зробила ставку на економічність і доступність. Для Франції запропоновано три типи силових установок:

  • 1.0 TCe (90 к.с.) — бензиновий турбомотор;
  • 1.0 TCe LPG (100 к.с.) — двопаливна версія на бензині та газі;
  • 1.6 E-Tech Full Hybrid (145 к.с.) — гібрид із самозаряджанням.

Повністю електричної версії наразі не буде — роль «електричного Clio» у лінійці виконує Renault 5 E-Tech.

Комплектації нового Clio

Evolution (базова)

  • Адаптивний круїз-контроль і система контролю уваги водія
  • Електронне стоянкове гальмо
  • 10,1” центральний екран із підтримкою смартфонів
  • Тканинна панель, регулювання сидіння водія по висоті
  • Клімат-контроль, задні парктроніки

Techno (середня)

  • Мультимедіа OpenR Link з Google Maps, Assistant, Play
  • Автоматичний клімат-контроль
  • Тоноване заднє скло, автозатемнювальне дзеркало
  • Підлокітник, LED-підсвітка, режими Multi-Sense
  • Безключовий доступ, камера заднього огляду, 16” диски

Esprit Alpine (топова)

  • Alcantara-оздоблення, алюмінієві педалі, бездротова зарядка
  • Підсвічуваний логотип, регулювання сидіння пасажира по висоті
  • 18” диски Esprit Alpine, темно-хромовані емблеми, сині акценти
  • Інтелектуальний адаптивний круїз-контроль, активна допомога водієві
  • Парктроніки, контроль сліпих зон, попередження при виході, автоматичне гальмування заднім ходом

В Україні

Інформації про можливість появи нового Clio немає. Одна зважаючи на те, що попередні генерації моделі в нашу країну офіційно не поставлялись, аналогічна доля може чекати і шосте покоління. Причина – це авто малого класу надто дороге для українських споживачів. Тим більше, що французький бренд пропонує в цьому класі більш доступні варіанти, зокрема Taliant.

