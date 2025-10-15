Скільки коштує новий Renault Clio в Європі

Оновлений Clio отримав більш динамічну зовнішність: іншу форму передніх фар, вужчу решітку радіатора і збільшений логотип Renault. Задня частина також змінилася — з новими ліхтарями та плавнішою лінією бампера.

У результаті кузов подовжився приблизно на 7 сантиметрів, а пропорції стали ближчими до компактного хетчбека вищого класу.

Більше інформації про Renault Clio

Усередині — два 10-дюймові екрани: цифрова панель приладів і мультимедійна система на базі Google Automotive Services. Clio підтримує Google Maps, Assistant і Play без смартфона. У топових версіях передбачено до 29 систем допомоги водієві, включно з адаптивним круїз-контролем і системою утримання в смузі руху.

Скільки коштує

Попередні замовлення у Франції вже відкриті, а перші поставки очікуються до кінця 2025 року. Орієнтовна ціна базової Evolution — до €20 000, середня Techno та топова Esprit Alpine дорожчі, залежно від опцій. Для порівняння: попередній Clio стартував із 16 900 €.

Двигуни: бензин, гібрид і LPG

Renault зробила ставку на економічність і доступність. Для Франції запропоновано три типи силових установок:

1.0 TCe (90 к.с.) — бензиновий турбомотор;

1.0 TCe LPG (100 к.с.) — двопаливна версія на бензині та газі;

1.6 E-Tech Full Hybrid (145 к.с.) — гібрид із самозаряджанням.

Повністю електричної версії наразі не буде — роль «електричного Clio» у лінійці виконує Renault 5 E-Tech.

До речі новий Renault Trafic зʼявився в Україні

Комплектації нового Clio

Evolution (базова)

Адаптивний круїз-контроль і система контролю уваги водія

Електронне стоянкове гальмо

10,1” центральний екран із підтримкою смартфонів

Тканинна панель, регулювання сидіння водія по висоті

Клімат-контроль, задні парктроніки

Techno (середня)

Мультимедіа OpenR Link з Google Maps, Assistant, Play

Автоматичний клімат-контроль

Тоноване заднє скло, автозатемнювальне дзеркало

Підлокітник, LED-підсвітка, режими Multi-Sense

Безключовий доступ, камера заднього огляду, 16” диски

Esprit Alpine (топова)

Alcantara-оздоблення, алюмінієві педалі, бездротова зарядка

Підсвічуваний логотип, регулювання сидіння пасажира по висоті

18” диски Esprit Alpine, темно-хромовані емблеми, сині акценти

Інтелектуальний адаптивний круїз-контроль, активна допомога водієві

Парктроніки, контроль сліпих зон, попередження при виході, автоматичне гальмування заднім ходом

В Україні

Інформації про можливість появи нового Clio немає. Одна зважаючи на те, що попередні генерації моделі в нашу країну офіційно не поставлялись, аналогічна доля може чекати і шосте покоління. Причина – це авто малого класу надто дороге для українських споживачів. Тим більше, що французький бренд пропонує в цьому класі більш доступні варіанти, зокрема Taliant.