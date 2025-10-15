Скільки коштує новий Renault Clio в Європі

ФОТО: Renault|
Renault Clio в Європі
Оновлений Clio отримав більш динамічну зовнішність: іншу форму передніх фар, вужчу решітку радіатора і збільшений логотип Renault. Задня частина також змінилася — з новими ліхтарями та плавнішою лінією бампера.
У результаті кузов подовжився приблизно на 7 сантиметрів, а пропорції стали ближчими до компактного хетчбека вищого класу.
Усередині — два 10-дюймові екрани: цифрова панель приладів і мультимедійна система на базі Google Automotive Services. Clio підтримує Google Maps, Assistant і Play без смартфона. У топових версіях передбачено до 29 систем допомоги водієві, включно з адаптивним круїз-контролем і системою утримання в смузі руху.
Скільки коштує
Попередні замовлення у Франції вже відкриті, а перші поставки очікуються до кінця 2025 року. Орієнтовна ціна базової Evolution — до €20 000, середня Techno та топова Esprit Alpine дорожчі, залежно від опцій. Для порівняння: попередній Clio стартував із 16 900 €.
Двигуни: бензин, гібрид і LPG
Renault зробила ставку на економічність і доступність. Для Франції запропоновано три типи силових установок:
- 1.0 TCe (90 к.с.) — бензиновий турбомотор;
- 1.0 TCe LPG (100 к.с.) — двопаливна версія на бензині та газі;
- 1.6 E-Tech Full Hybrid (145 к.с.) — гібрид із самозаряджанням.
Повністю електричної версії наразі не буде — роль «електричного Clio» у лінійці виконує Renault 5 E-Tech.
Комплектації нового Clio
Evolution (базова)
- Адаптивний круїз-контроль і система контролю уваги водія
- Електронне стоянкове гальмо
- 10,1” центральний екран із підтримкою смартфонів
- Тканинна панель, регулювання сидіння водія по висоті
- Клімат-контроль, задні парктроніки
Techno (середня)
- Мультимедіа OpenR Link з Google Maps, Assistant, Play
- Автоматичний клімат-контроль
- Тоноване заднє скло, автозатемнювальне дзеркало
- Підлокітник, LED-підсвітка, режими Multi-Sense
- Безключовий доступ, камера заднього огляду, 16” диски
Esprit Alpine (топова)
- Alcantara-оздоблення, алюмінієві педалі, бездротова зарядка
- Підсвічуваний логотип, регулювання сидіння пасажира по висоті
- 18” диски Esprit Alpine, темно-хромовані емблеми, сині акценти
- Інтелектуальний адаптивний круїз-контроль, активна допомога водієві
- Парктроніки, контроль сліпих зон, попередження при виході, автоматичне гальмування заднім ходом
В Україні
Інформації про можливість появи нового Clio немає. Одна зважаючи на те, що попередні генерації моделі в нашу країну офіційно не поставлялись, аналогічна доля може чекати і шосте покоління. Причина – це авто малого класу надто дороге для українських споживачів. Тим більше, що французький бренд пропонує в цьому класі більш доступні варіанти, зокрема Taliant.