Сколько стоит новый Renault Clio в Европе

Обновленный Clio получил более динамичную внешность: другую форму передних фар, более узкую решетку радиатора и увеличенный логотип Renault. Задняя часть также изменилась - с новыми фонарями и более плавной линией бампера.

В результате кузов удлинился примерно на 7 сантиметров, а пропорции стали ближе к компактному хэтчбеку высшего класса.

Больше информации о Renault Clio

Внутри - два 10-дюймовых экрана: цифровая панель приборов и мультимедийная система на базе Google Automotive Services. Clio поддерживает Google Maps, Assistant и Play без смартфона. В топовых версиях предусмотрено до 29 систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения.

Сколько стоит

Предварительные заказы во Франции уже открыты, а первые поставки ожидаются к концу 2025 года. Ориентировочная цена базовой Evolution - до €20 000, средняя Techno и топовая Esprit Alpine дороже, в зависимости от опций. Для сравнения: предыдущий Clio стартовал с 16 900 €.

Двигатели: бензин, гибрид и LPG гибрид и LPG

Renault сделала ставку на экономичность и доступность. Для Франции предложены три типа силовых установок:

1.0 TCe (90 л. с.) - бензиновый турбомотор;

1.0 TCe LPG (100 л.с.) - двухтопливная версия на бензине и газе;

1.6 E-Tech Full Hybrid (145 л.с.) - гибрид с самозарядкой.

Полностью электрической версии пока не будет - роль "электрического Clio" в линейке выполняет Renault 5 E-Tech.

Кстати новый Renault Trafic появился в Украине

Комплектации нового Clio

Evolution (базовая)

Адаптивный круиз-контроль и система контроля внимания водителя

Электронный стояночный тормоз

10,1” центральный экран с поддержкой смартфонов

Тканевая панель, регулировка сиденья водителя по высоте

Климат-контроль, задние парктроники задние парктроники

Techno (средняя)

Мультимедиа OpenR Link с Google Maps, Assistant, Play

Автоматический климат-контроль

Тонированное заднее стекло, автозатемняющееся зеркало

Подлокотник, LED-подсветка, режимы Multi-Sense

Бесключевой доступ, камера заднего обзора, 16” диски

Esprit Alpine (топовая)

Alcantara-отделка, алюминиевые педали, беспроводная зарядка беспроводная зарядка

Подсвечиваемый логотип, регулировка сиденья пассажира по высоте регулировка сиденья пассажира по высоте

18” диски Esprit Alpine, темно-хромированные эмблемы, синие акценты

Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, активная помощь водителю

Парктроники, контроль слепых зон, предупреждение при выходе, автоматическое торможение задним ходом

В Украине

Информации о возможности появления нового Clio нет. Одна ввиду того, что предыдущие генерации модели в нашу страну официально не поставлялись, аналогичная судьба может ждать и шестое поколение. Причина – это авто малого класса слишком дорогое для украинских потребителей. Тем более, что французский бренд предлагает в этом классе более доступные варианты, в частности Taliant.