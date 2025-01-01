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Новый внедорожник Dongfeng на 912 "лошадок" стал бестселлером в Китае

Новый Dongfeng M817, представленный в версии EREV мощностью 912 л.с., уже собрал в Китае более 10 000 заказов даже несмотря на то, что цены на полноприводный автомобиль начинаются от 329 900 юаней (46 000 долларов).
Dongfeng получила 10 тысяч заказов на новый электрический кроссовер на 912 "лошадок" - Auto24

ФОТО: Dongfeng |

Dongfeng M817

Данила Северенчук
logo23 июля, 12:50
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Как пишет Carscoops, впервые представленный несколько месяцев назад, M817 появился благодаря партнерству Dongfeng с Huawei. Автопроизводитель недавно открыл прием заказов на него, и менее чем за день компания получила по меньшей мере 9 713 возвращенных депозитов.

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Стоимость M817 начинаются от 329 900 юаней или ~$46 000 и достигают 359 900 юаней или ~50 000 долларов. Все модели оснащены одинаковым силовым агрегатом с удлинителем запаса хода, состоящий из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом спереди и пары электродвигателей.

Совокупная мощность составляет впечатляющие 912 л.с. и 1280 Нм крутящего момента, чего достаточно, чтобы разогнать M817 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды, а емкий аккумулятор, емкость которой не раскрывается, позволяет ему проехать до 200 км исключительно на электротяге.

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Пока неизвестно, будет ли продаваться M817 на других мировых рынках, но инсайдеры предполагают, что внедорожник будет выпускаться как с левосторонним, так и с правым рулем.

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