Новый внедорожник Dongfeng на 912 "лошадок" стал бестселлером в Китае

Как пишет Carscoops, впервые представленный несколько месяцев назад, M817 появился благодаря партнерству Dongfeng с Huawei. Автопроизводитель недавно открыл прием заказов на него, и менее чем за день компания получила по меньшей мере 9 713 возвращенных депозитов.

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Стоимость M817 начинаются от 329 900 юаней или ~$46 000 и достигают 359 900 юаней или ~50 000 долларов. Все модели оснащены одинаковым силовым агрегатом с удлинителем запаса хода, состоящий из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом спереди и пары электродвигателей.

Совокупная мощность составляет впечатляющие 912 л.с. и 1280 Нм крутящего момента, чего достаточно, чтобы разогнать M817 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды, а емкий аккумулятор, емкость которой не раскрывается, позволяет ему проехать до 200 км исключительно на электротяге.

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Пока неизвестно, будет ли продаваться M817 на других мировых рынках, но инсайдеры предполагают, что внедорожник будет выпускаться как с левосторонним, так и с правым рулем.