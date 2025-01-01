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Новий позашляховик Dongfeng на 912 “конячок” став бестселером в Китаї

Новий Dongfeng M817, що представлений у версії EREV потужністю 912 к.с., вже зібрав в Китаї понад 10 000 замовлень навіть попри те, що ціни на повнопривідний автомобіль починаються від 329 900 юанів (46 000 доларів).
Dongfeng отримала 10 тисяч замовлень на новий електричний кросовер на 912 “конячок” - Auto24

ФОТО: Dongfeng|

Dongfeng M817

Данило Северенчук
logo23 липня, 12:50
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Як пише Carscoops, вперше представлений кілька місяців тому, M817 з'явився завдяки партнерству Dongfeng з Huawei. Автовиробник нещодавно відкрив прийом замовлень на нього, і менш ніж за день компанія отримала щонайменше 9 713 повернених депозитів.

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Вартість M817 починаються від 329 900 юанів або ~$46 000 та сягають 359 900 юанів або ~50 000 доларів. Усі моделі оснащені однаковим силовим агрегатом із подовжувачем запасу ходу, що складається з 1,5-літрового двигуна з турбонаддувом спереду та пари електродвигунів.

Сукупна потужність становить вражаючі 912 к.с. та 1280 Нм крутного моменту, чого достатньо, щоб розігнати M817 до 100 км/год лише за 4,2 секунди, а місткий акумулятор, ємність якої не розкривається, дозволяє йому проїхати до 200 км виключно на електротязі.

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Наразі невідомо, чи продаватиметься M817 на інших світових ринках, але інсайдери припускають, що позашляховик буде випускатися як з лівостороннім, так і з правим кермом.

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