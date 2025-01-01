Новий позашляховик Dongfeng на 912 “конячок” став бестселером в Китаї

Як пише Carscoops, вперше представлений кілька місяців тому, M817 з'явився завдяки партнерству Dongfeng з Huawei. Автовиробник нещодавно відкрив прийом замовлень на нього, і менш ніж за день компанія отримала щонайменше 9 713 повернених депозитів.

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Вартість M817 починаються від 329 900 юанів або ~$46 000 та сягають 359 900 юанів або ~50 000 доларів. Усі моделі оснащені однаковим силовим агрегатом із подовжувачем запасу ходу, що складається з 1,5-літрового двигуна з турбонаддувом спереду та пари електродвигунів.

Сукупна потужність становить вражаючі 912 к.с. та 1280 Нм крутного моменту, чого достатньо, щоб розігнати M817 до 100 км/год лише за 4,2 секунди, а місткий акумулятор, ємність якої не розкривається, дозволяє йому проїхати до 200 км виключно на електротязі.

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Наразі невідомо, чи продаватиметься M817 на інших світових ринках, але інсайдери припускають, що позашляховик буде випускатися як з лівостороннім, так і з правим кермом.