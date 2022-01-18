Очередная новинка немецкого производителя предназначена исключительно для Китая. Ее выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen.

Подобно новому поколению Ford Mondeo, другой крупный автопроизводитель представил продукт, предназначенный для продажи исключительно в Народной Республике. Новинка для Китая называется Lamando и выпускается с 2013 года, как локальная версия глобальной модели, наиболее известной под именем Jetta (также Bora и Vento). Сейчас лифтбек полностью обновился.

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Лифтбек получил матричные светодиодные фары, напоминающие об электромобиле серии ID. По габаритам Lamando L немного меньше Volkswagen Arteon. Размеры составляют 4784 / 1831 / 1469 мм в длину, ширину и высоту, при колесной базе в 2731 мм.

Lamando L также отличается от обычного Lamando. В то время как обычный седан основан на платформе MQB, его купеподобная версия с безрамными окнами использует обновленную архитектуру MQB Evo, представленную VW Group в 2019 году для последнего поколения Golf, Octavia, A3, Leon и китайского полноразмерного внедорожника Talagon. В отличие от европейских компактов, которые используют заднюю подвеску с торсионной балкой, Lamando L в стандартной комплектации получает многорычажную установку.

Лифтбек ездит на колесах размером до 18 дюймов и использует светодиодные фонари как спереди, так и сзади. Логотип VW подсвечивается белым спереди и красным сзади.

Внутри чувствуется больше связи с Golf актуального поколения. Lamando L оснащен звуковой системой Beats, проекционным дисплеем, люком на крыше, электрическими передними сиденьями и адаптивным круиз-контролем. Сзади есть двойные вентиляционные отверстия, центральный подлокотник с двумя подстаканниками и пара USB-портов.

Мощность обеспечивает 1,4-литровый бензиновый TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, передаваемых на переднюю ось через семискоростную автоматическую коробку передач DSG с двойным сцеплением. Lamando L заявляет ускорение до 100 км/ч за восемь с половиной секунд. Позже должна появиться также версия Lamando L с 2-литровым турбомотором.

Фото: Volkswagen Lamando L 2022 (Китай) / Volkswagen