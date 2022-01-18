Чергова новинка німецького виробника призначена винятково для Китаю. Її випускає спільне підприємство FAW-Volkswagen.

Подібно до нового покоління Ford Mondeo, інший великий автовиробник представив продукт, призначений для продажу виключно в Народній Республіці. Новинка для Китаю називається Lamando і випускається з 2013 року, як локальна версія глобальної моделі, найбільш відомої під іменем Jetta (також Bora і Vento). Зараз ліфтбек повністю оновився.

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Ліфтбек отримав матричні світлодіодні фари, що нагадують про електромобілі серії ID. За габаритами Lamando L трохи менший за Volkswagen Arteon. Виміри складають 4784 / 1831 / 1469 мм у довжину, ширину і висоту, при колісній базі у 2731 мм.

Lamando L також відрізняється від звичайного Lamando. У той час як звичайний седан заснований на платформі MQB, його купеподібна версія з безрамними вікнами використовує оновлену архітектуру MQB Evo, представлену VW Group у 2019 році для останнього покоління Golf, Octavia, A3, Leon і китайського повнорозмірного позашляховика Talagon. На відміну від європейських компактів, які використовують задню підвіску з торсіонною балкою, Lamando L в стандартній комплектації отримує багатоважільну установку.

Ліфтбек їздить на колесах розміром до 18 дюймів і використовує світлодіодні ліхтарі як спереду, так і ззаду. Логотип VW підсвічується білим спереду та червоним ззаду.

Всередині відчувається більше зв’язку з Golf актуального покоління. Lamando L оснащений звуковою системою Beats, проєкційним дисплеєм, люком на даху, електричними передніми сидіннями та адаптивним круїз-контролем. Ззаду є подвійні вентиляційні отвори, центральний підлокітник з двома підсклянками та пара USB-портів.

Потужність забезпечує 1,4-літровий бензиновий TSI потужністю 150 к.с. і 250 Нм крутного моменту, що передаються на передню вісь через семишвидкісну автоматичну коробку передач DSG з подвійним зчепленням. Lamando L заявляє прискорення до 100 км/год за вісім з половиною секунд. Пізніше повинна з’явитись також версія Lamando L з 2-літровим турбомотором.

Фото: Volkswagen Lamando L 2022 (Китай) / Volkswagen