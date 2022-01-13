Бренд DS Automobiles готується до запуску свого флагмана в Україні – седан бізнес-класу DS 9 стартує із продажами у нашій країні вже на початку 2022 року. Цей автомобіль несе істотні зміни у даний сегмент: унікальний дизайн та передові технології, сучасна платформа та активна підвіска, чудовий салон та спеціальні задні сидіння для поціновувачів розкоші та комфорту.

Бізнес-седан DS 9 органічно поєднує багату історичну спадщину Бренду та відмінні деталі, характерні для сучасних моделей DS Automobiles.

Динамічний нахил даху, довгий капот, коротка кришка багажника, покажчики поворотів у задніх стійках даху – все це нагадує першу модель DS 1955 року. Разом з тим, велика решітка радіатора DS WINGS демонструє міцний зв'язок із сучасними моделями Бренду та натякає на потужний мотор під капотом автомобіля.

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Окремо варто відзначити фари DS ACTIVE LED VISION – це не лише гарне освітлення шляху, але й деталь високого стилю: роздільні модулі всередині фари візуально нагадують дорогоцінне каміння. Вишуканий вигляд автомобіля підкреслюють об'ємні 3D LED ліхтарі, контрастний чорний дах, а також великі 19-дюймові колісні диски Monaco або Versailles. У цьому вся суть бізнес-седана DS 9: кожній деталі приділяють максимальну увагу, у підсумку перетворюючи автомобіль на справжній об'єкт дизайнерського мистецтва на колесах.



Автомобіль DS 9 побудований на сучасній платформі ЕМР2 (Efficient Modular Platform 2). Адже бізнес-седан DS 9 отримав повністю незалежну підвіску коліс та збільшену колісну базу (2,9 метра), яка раніше не зустрічалася у легкових автомобілів на платформі ЕМР2. До речі, загальна довжина кузова автомобіля становить 4,93 метра, а його ширина дорівнює 1,85 метра – повнорозмірний бізнес-клас!

Крім того, використання платформи ЕМР2 дає можливість інтегрувати численні системи допомоги водієві. Так, усі версії бізнес-седану DS 9 для ринку України отримують пакет “Безпека”: інформування та рекомендації щодо обмеження швидкості, система моніторингу втоми водія, контроль “сліпих зон” дзеркал заднього виду. Залежно від обраної версії або як опція, для автомобіля DS 9 також доступно: адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go, система попередження та екстреного гальмування Active Safety Brake, асистент утримання обраної позиції в смузі руху Lane Positioning Assist, адаптивне дальнє світло “High Beam Assist”, ін. Нарешті, варто відзначити систему нічного бачення DS NIGHT VISION, яка розпізнає пішоходів та великих тварин – унікальна пропозиція для даного класу!

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Новий DS 9 спочатку буде запропонований з одним варіантом силового агрегату – бензиновий двигун 1.6 PureTech 215 та АКПП-8. Зате покупці отримують можливість вибору з двох версіях моделі DS9 – DS Inspiration Performance Line або DS Inspiration Opera. Кожна з них дозволяє максимально підкреслити характер власника автомобіля: оригінальна зовнішність, оздоблення салону, набір оснащення.

DS 9 у виконанні Performance Line буквально випромінює динаміку: чорна решітка радіатора DS WINGS, колісні диски MONACO, оббивка сидінь з алькантари, логотипи Performance Line на кузові та в салоні. Разом з тим, ніхто не відмовляється від комфорту – ламіновані звукоізолюючі бічні шибки, 2-зонний клімат-контроль, датчики паркування та камера заднього виду, безключовий доступ Keyless Access, електропривод регулювання та підігрів передніх сидінь, сенсорний 8-дюймовий дисплей по центру передньої панелі, бездротова зарядка для смартфонів, цифровий 12,3-дюймовий кольоровий кластер панелі приладів, годинник BRM R180, що обертається, тд.

Бізнес-седан DS 9 у версії Opera робить максимальний акцент на розкоші та високих технологіях: шкіряна оббивка RIVOLI, передні сидіння з вентиляцією та масажем, круговий огляд “Камера 360” та система автоматичного паркування DS PARK PILOT, розширений пакет “Безпека +”, дзеркала заднього виду, що самозатемнюються, параметрична решітка радіатора, колісні диски VERSAILLES, тд.

Нарешті, немов підкреслюючи свій високий статус, новинка DS 9 може запропонувати настройки зі світу автомобілів люкс-сегменту. Перш за все, пакет Lounge для заднього ряду сидінь: бічні сидіння з підігрівом, вентиляцією, масажем, а також підлокітник для управління цими функціями. Крім того, опціонально доступна аудіосистема FOCAL ELECTRA, система нічного бачення DS NIGHT VISION, пакет DS Inspiration OPERA та оббивка салону шкірою Nappa.