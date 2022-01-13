Бренд DS Automobiles готовится к запуску своего флагмана в Украине – седан бизнес-класса DS 9 стартует с продажами в нашей стране уже в начале 2022 года. Этот автомобиль несет существенные изменения в данный сегмент: уникальный дизайн и передовые технологии, современную платформу и активную подвеску, отличный салон и специальные задние сиденья для ценителей роскоши и комфорта.

Бизнес-седан DS 9 органично сочетает богатое историческое наследие бренда и отличительные детали, характерные для современных моделей DS Automobiles.

Динамичный наклон крыши, длинный капот, короткая крышка багажника, указатели поворотов в задних стойках крыши – все это напоминает первую модель DS 1955 года. Вместе с тем, большая решетка радиатора DS WINGS демонстрирует прочную связь с современными моделями бренда и намекает на мощный мотор под капотом автомобиля.

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Отдельно стоит отметить фары DS ACTIVE LED VISION – это не только хорошее освещение пути, но и деталь высокого стиля: раздельные модули внутри фары визуально напоминают драгоценные камни. Изысканный вид автомобиля подчеркивают объемные 3D LED фонари, контрастная черная крыша, а также большие 19-дюймовые колесные диски Monaco или Versailles. В этом вся суть бизнес-седана DS 9: каждой детали уделяют максимальное внимание, в итоге превращая автомобиль в настоящий объект дизайнерского искусства на колесах.

Автомобиль DS 9 построен на современной платформе ЕМР2 (Efficient Modular Platform 2). Так как бизнес-седан DS 9 получил полностью независимую подвеску колес и увеличенную колесную базу (2,9 метра), которая ранее не встречалась у легковых автомобилей на платформе ЕМР2. Кстати, общая длина кузова автомобиля составляет 4,93 метра, а его ширина равна 1,85 метра – полноразмерный бизнес-класс!

Кроме того, использование платформы ЕМР2 дает возможность интегрировать многочисленные системы помощи водителю. Так, все версии бизнес-седана DS 9 для рынка Украины получают пакет “Безопасность”: информирование и рекомендации по ограничению скорости, систему мониторинга усталости водителя, контроль “слепых зон” зеркал заднего вида. В зависимости от выбранной версии или как опция, для автомобиля DS 9 также доступны: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предупреждения и экстренного торможения Active Safety Brake, ассистент удержания выбранной позиции в полосе движения Lane Positioning Assist, адаптивный дальний свет “High Beam Assist”, др. Наконец, стоит отметить систему ночного видения DS NIGHT VISION, которая распознает пешеходов и крупных животных – уникальное предложение для данного класса!

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Новый DS 9 будет предложен с одним вариантом силового агрегата – бензиновый двигатель 1.6 PureTech 215 и АКПП-8. Между тем покупатели получают возможность выбора из двух версий модели DS9 – DS Inspiration Performance Line или DS Inspiration Opera. Каждая из них позволяет максимально подчеркнуть характер владельца автомобиля: оригинальную внешность, отделку салона, набор оснастки.

DS 9 в исполнении Performance Line буквально излучает динамику: черная решетка радиатора DS WINGS, колесные диски MONACO, обивка сидений из алькантары, логотипы Performance Line на кузове и в салоне. Вместе с тем, никто не отказывается от комфорта – звукоизолирующие ламинированные боковые стекла, 2-зонный климат-контроль, датчики парковки и камера заднего вида, бесключевой доступ Keyless Access, электропривод регулировки и подогрев передних сидений, сенсорный 8-дюймовый дисплей по центру передней панели, беспроводная зарядка для смартфонов, цифровой 12,3-дюймовый цветной кластер панели приборов, вращающиеся часы BRM R180 и т.д.

Бизнес-седан DS 9 в версии Opera делает максимальный акцент на роскоши и высоких технологиях: кожаная обивка RIVOLI, передние сиденья с вентиляцией и массажем, круговой обзор “Камера 360” и система автоматической парковки DS PARK PILOT, расширенный пакет “Безопасность+”, зеркала заднего вида, которые самозатемняются, параметрическая решетка радиатора, колесные диски VERSAILLES, т. д.

Наконец, словно подчеркивая свой высокий статус, новинка DS 9 может предложить настройки из мира автомобилей люкс-сегмента. Прежде всего, пакет Lounge для заднего ряда сидений: боковые сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем, а также подлокотник для управления этими функциями. Кроме того, опционально доступна аудиосистема FOCAL ELECTRA, система ночного видения DS NIGHT VISION, пакет DS Inspiration OPERA и обивка салона кожей Nappa.