Новый Xiaomi YU7 дебютирует в Китае уже через несколько дней

Впервые Xiaomi показала новый YU7 22 мая. Производство новой модели уже началось на заводе компании в Пекине. Первые поставки кроссовера клиентам запланированы на июль. Ожидается, что цена YU7 будет начинаться от 245 900 юаней (примерно 34 100 долларов).

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Как отмечает CarNewsChina, техногигант изготовил уже тысячи готовых единиц, чтобы удовлетворить потенциальный спрос покупателей и избежать задержек, повлиявших на запуск SU7. Как и электроседан, новинка использует в основе платформу Modena.

Варианты силовых агрегатов включают полноприводную установку с двумя двигателями и совокупной мощностью до 365 кВт (489 л.с.) в стандартной версии. Также известно, что компания готовит высокопроизводительный вариант мощностью до 508 кВт (681 л.с.).

YU7 поддерживает электрическую архитектуру 800 В и оснащен литий-ионными аккумуляторами от BYD и CATL. Базовая комплектация Standard обеспечивает 835 км запаса хода на одном заряде благодаря аккумулятору емкостью 96,3 кВт-ч, тогда как высшие комплектации Pro (96,3 кВт-ч) и Max (101,7 кВт-ч) имеют диапазон в 760 км и 770 км соответственно.

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Внутри внедорожник имеет много общих черт с SU7, включая 16,1-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, операционную систему HyperOS от Xiaomi и процессор Snapdragon 8295. Он также будет использовать чип Nvidia Drive Orin для своей системы автономного вождения 2 уровня, Xiaomi Pilot Pro nf будет иметь полный набор датчиков, включая LiDAR.