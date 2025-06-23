Новий Xiaomi YU7 дебютує в Китаї вже за декілька днів

Вперше Xiaomi показала новий YU7 22 травня. Виробництво нової моделі вже розпочалося на заводі компанії в Пекіні. Перші поставки кросовера клієнтам заплановані на липень. Очікується, що ціна YU7 починатиметься від 245 900 юанів (приблизно 34 100 доларів).

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Як зазначає CarNewsChina, техногігант виготовив вже тисячі готових одиниць, аби задовільнити потенційний попит покупців та уникнути затримок, що вплинули на запуск SU7. Як і електроседан, новинка використовує в основі платформу Modena.

Варіанти силових агрегатів включають повнопривідну установку з двома двигунами та сукупною потужністю до 365 кВт (489 к.с.) у стандартній версії. Також відомо, що компанія готує високопродуктивний варіант потужністю до 508 кВт (681 к.с.).

YU7 підтримує електричну архітектуру 800 В та оснащений літій-іонними акумуляторами від BYD та CATL. Базова комплектація Standard забезпечує 835 км запасу ходу на одному заряді завдяки акумулятору ємністю 96,3 кВт-год, тоді як вищі комплектації Pro (96,3 кВт-год) та Max (101,7 кВт-год) мають діапазон в 760 км та 770 км відповідно.

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Усередині позашляховик має багато спільних рис з SU7, включаючи 16,1-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей, операційну систему HyperOS від Xiaomi та процесор Snapdragon 8295. Він також використовуватиме чіп Nvidia Drive Orin для своєї системи автономного водіння 2 рівня, Xiaomi Pilot Pro nf матиме повний набір датчиків, включаючи LiDAR.