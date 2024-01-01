Производитель iPhone может купить Nissan

Будущее Nissan пока неопределенно. Компания переживает кризис и, вполне вероятно, вскоре станет собственностью Honda в новой холдинговой компании. Однако, как сообщает Motor1, стало известно о том, что тайваньская компания Foxconn, которая производит Apple iPhone, также заинтересована в доле Nissan.

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Сообщается, что один из руководителей техногиганта, был во Франции, чтобы обсудить покупку потенциальной доли Nissan в компании Renault, которая владеет 36% японского бренда. Но сейчас эти переговоры на паузе.

Сейчас Nissan все еще является частью альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Ни Honda, ни Nissan не подтвердили, однако и не отрицали слухи о потенциальном объединении. Как известно, японские автопроизводители укрепили свое партнерство в этом году.

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Компании решили сотрудничать над будущими технологиями, в частности над развитием электромобилей. Впоследствии в соглашение включили Mitsubishi. Как ожидается, после слияния Nissan и Honda, в новый концерн в скором будущем также могут принять Mitsubishi.