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Производитель iPhone может купить Nissan

Стало известно, что руководство тайваньского техногиганта Foxconn стремится получить свою долю над контрольным пакетом акций Nissan. Старший руководитель тайваньской компании сейчас находится во Франции, чтобы обсудить покупку с Renault.
Производитель iPhone может купить Nissan - Auto24

Nissan вскоре сменит владельца

Даниил Северенчук
logo21 декабря, 12:00
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Будущее Nissan пока неопределенно. Компания переживает кризис и, вполне вероятно, вскоре станет собственностью Honda в новой холдинговой компании. Однако, как сообщает Motor1, стало известно о том, что тайваньская компания Foxconn, которая производит Apple iPhone, также заинтересована в доле Nissan.

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Сообщается, что один из руководителей техногиганта, был во Франции, чтобы обсудить покупку потенциальной доли Nissan в компании Renault, которая владеет 36% японского бренда. Но сейчас эти переговоры на паузе.

Сейчас Nissan все еще является частью альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Ни Honda, ни Nissan не подтвердили, однако и не отрицали слухи о потенциальном объединении. Как известно, японские автопроизводители укрепили свое партнерство в этом году.

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Компании решили сотрудничать над будущими технологиями, в частности над развитием электромобилей. Впоследствии в соглашение включили Mitsubishi. Как ожидается, после слияния Nissan и Honda, в новый концерн в скором будущем также могут принять Mitsubishi.

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