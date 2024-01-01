Виробник iPhone може купити Nissan

Майбутнє Nissan наразі невизначене. Компанія переживає кризу й, цілком вірогідно, незабаром стане власністю Honda у новій холдинговій компанії. Однак, як повідомляє Motor1, стало відомо про те, що тайванська компанія Foxconn, яка виробляє Apple iPhone, також зацікавлена в частці Nissan.

Детальніше: Nissan та Honda ведуть переговори про злиття

Повідомляється, що один з керівників техногіганта, був у Франції, щоб обговорити купівлю потенційної частки Nissan у компанії Renault, яка володіє 36% японського бренду. Але зараз ці переговори на паузі.

Наразі Nissan все ще є частиною альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Ані Honda, ані Nissan не підтвердили, проте й не заперечили чутки щодо потенційного об’єднання. Як відомо, японські автовиробники зміцнили своє партнерство цього року.

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Компанії вирішили співпрацювати над майбутніми технологіями, зокрема над розвитком електромобілів. Згодом в угоду включили Mitsubishi. Як очікується, після злиття Nissan і Honda, в новий концерн в недалекому майбутньому також можуть прийняти Mitsubishi.