О чем просят перевозчики Дональда Трампа

И хотя президент-республиканец еще не у власти, транспортная отрасль уже озвучила новому главе государства две насущные проблемы. Тема вроде и одна, пишет 40ton.net, а вот обращения по содержанию получились разные.

American Trucking Associations (ATA), объединяющая крупнейшие транспортные компании страны, преимущественно апеллирует к проблемам с выбросом выхлопных газов. Крупные компании надеются, что новая администрация изменит свой подход к этой теме, чтобы он стал более реалистичным и соответствовал современному уровню развития технологий.

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Ассоциация надеется на более медленный, менее радикальный отход от дизельных двигателей. Здесь также есть надежда, что новый президент снизит налоговую нагрузку, в частности налоги, взимаемые при покупке новых грузовиков и прицепов.

А вот Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA), представляющая интересы более 150 тысяч небольших транспортных компаний, призвала к более реалистичному отношению к выбросам выхлопных газов. Они попросили отменить планы, которые невозможно реализовать.

Также ассоциация малых перевозчиков коснулась двух проблем, которые непосредственно касаются ежедневной работы водителей. В частности, было обращено внимание на необходимость расширения инфраструктуры парковки для грузовиков. Также они выразили надежду, что новая администрация прекратит планы ввести обязательные ограничители скорости для грузовиков. Проект последнего уже готов в Америке, он подготовлен еще при нынешней администрации.

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Таким образом, малые и крупные компании имеют очень разные приоритеты, за исключением одного вопроса – отказа от слишком радикальных экологических требований к грузовикам.

По этому всему из официальной предвыборной программы Дональда Трампа его отношение известно: больше дизелей, автотранспорта и... автопилотов. Будет так или иначе – увидим...