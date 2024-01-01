Про що прохають перевізники Дональда Трампа

І хоча президент-республіканець ще не при владі, транспортна галузь уже озвучила новому главі держави дві нагальні проблеми. Тема ніби й одна, пише 40ton.net, а ось звернення за змістом вийшли різні.

American Trucking Associations (ATA), що об'єднує найбільші транспортні компанії країни, переважно апелює до проблем з викидом вихлопних газів. Великі компанії сподіваються, що нова адміністрація змінить свій підхід до цієї теми, щоб він став більш реалістичним і відповідав сучасному рівню розвитку технологій.

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Асоціація сподівається на більш повільний, менш радикальний відхід від дизельних двигунів. Тут також є надія, що новий президент знизить податкове навантаження, зокрема податки, що стягуються при купівлі нових вантажівок і причепів.

А ось Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA), що представляє інтереси понад 150 тисяч невеликих транспортних компаній, закликала до більш реалістичного ставлення до викидів вихлопних газів. Вони попросили скасувати плани, які неможливо реалізувати.

Також асоціація малих перевізників торкнулася двох проблем, які безпосередньо стосуються щоденної роботи водіїв. Зокрема, було звернуто увагу на необхідність розширення інфраструктури паркування для вантажівок. Також вони висловили сподівання, що нова адміністрація припинить плани запровадити обов’язкові обмежувачі швидкості для вантажівок. Проєкт останнього вже готовий в Америці, він підготовлений ще за нинішньої адміністрації.

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Таким чином, малі та великі компанії мають дуже різні пріоритети, за винятком одного питання – відмови від надто радикальних екологічних вимог до вантажівок.

Щодо цього всього, то з офіційної передвиборчої програми Дональда Трампа його ставлення відоме: більше дизелів, автотранспорту і... автопілотів. Буде так чи інакше – побачимо...