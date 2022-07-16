OBD-сканер – это диагностический инструмент для автомобилей, который можно использовать для доступа к отчетам об ошибках, что хранятся в памяти компьютера вашего автомобиля.

Современные автомобили всегда сканируют свои бортовые компоненты, выполняя функции самодиагностики. Если результаты, отправленные обратно на компьютер автомобиля, не соответствуют стандартным рабочим параметрам, они сохраняются в бортовой системе памяти.

Эта информация имеет форму кодов ошибок, хотя этот термин несколько вводит в заблуждение. Не каждый код является технически настоящей проблемой, некоторые из них указывают на возможность возникновения серьезной ситуации.

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Бортовые компьютеры появились в 1969 году, но системы диагностики транспортных средств стали стандартными лишь примерно в 1988 году, а затем стали необходимы в 1991 году.

Разница между считывателем OBD-I и OBD-II

Такие сканеры легко подключать и считывать ошибки с помощью различных мобильных приложений, программного обеспечения и средств диагностики автомобиля. Их можно использовать в большинстве современных автомобилей, от спортивных до CUV. В настоящее время существует две разные модели считывателей бортовой диагностики. Это связано с тем, что в автомобилях, изготовленных между 1991 и 1996 годами, используется один тип компьютера, а в автомобилях, выпущенных после 1996 года, – другой. Таким образом, каждому из них требуется собственный считыватель автомобильного компьютера. К сожалению, две системы несовместимы друг с другом. Надеемся, что в будущем появится стандартизированный считыватель кодов транспортных средств.

Расположение порта OBD-I/II

Поскольку существуют различные типы систем диагностики автомобиля, поиск порта OBD в вашем автомобиле будет зависеть от того, насколько новый ваш автомобиль. Порт OBD-II для новых автомобилей обычно находится под рулем. Хотя иногда это касается порта OBD-I, он также может быть расположен в багажнике или возле ручного тормоза.

Поскольку эти точки доступа обычно находятся в открытом доступе, а прямой доступ к компьютеру вашего автомобиля может представлять угрозу безопасности, возможно, будет хорошей идеей приобрести замок порта OBD-II.

Руководство по использованию OBD Reader

Независимо от того, используете ли вы старый считыватель OBD или более новый сканер OBD-II, шаги почти одинаковые. Просто выполните следующие действия:

Сначала убедитесь, что ваш автомобиль выключен. Теперь найдите порт разъема OBD – обычно он находится под рулем, но вы можете проконсультироваться с руководством пользователя, чтобы убедиться. Подключите считыватель автомобильных кодов OBD к интерфейсу. Не забывайте соблюдать осторожность, выравнивая контакты OBD-II с разъемом, поскольку контакты очень тонкие. Заведите автомобиль. При использовании проводного считывателя OBD-II он будет загружаться вместе с автомобилем. Если используется сканер, требующий ручной активации, сделайте это при включении зажигания. Теперь введите информацию о своем автомобиле. Обычно это должно включать VIN-код, тип двигателя, модель автомобиля и т.д. Устройство подскажет вам детали. Начните сканирование, нажав соответствующую кнопку, и оставьте автомобиль на холостом ходу, пока он работает. Вы можете следить за прогрессом, но после завершения сканирования должно появиться уведомление. Если вы используете считыватель OBD, подключенный к мобильному приложению, можно сделать отчет через ваш телефон. Получив результаты, вы можете сравнить их с кодами автомобиля, чтобы увидеть, есть ли у вас серьезные проблемы. Опять же, если вы используете мобильное приложение, оно может автоматически показывать соответствующую информацию.

Примечание. Чтобы постоянно обновляться, оставьте устройство подключенным во время движения. Разряд батареи минимален, а некоторые сканеры имеют автоматический спящий режим.

Однако обязательно прочтите руководство, которое поставляется вместе со считывателем OBD, или свяжитесь со службой поддержки клиентов компании, если вы волнуетесь, что он может вызвать проблемы, если оставить его подключенным.

Понимание диагностических кодов неисправностей

Существует достаточно много разных диагностических кодов неисправностей, каждый из которых делится на отдельные категории. Некоторые из более модных считывателей кода OBD-II могут дать краткое описание проблемы. Кроме того, если вы используете приложение для мобильных устройств со сканером OBD-II, коды могут быть связаны непосредственно с их полным объяснением. В общем коды начинаются с:

B для кодов корпуса

C для кодов шасси

U для сетевых кодов

P для кодов трансмиссии

Не каждый код требует исправления. Только потому, что загорается индикатор проверки двигателя, это не значит, что вам нужно идти и покупать новый. Это может быть просто аномалия с вашими выбросами, что может означать потребность замены фильтра. Вряд ли это актуальная проблема. Однако существуют определенные нормы, требующие немедленного ремонта. Простая способность определить причину очень успокаивает. Вот почему иногда следует проводить диагностику автомобиля, особенно если загорается любая из контрольных ламп на панели приборов.

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Часто задаваемые вопросы об использовании диагностического инструмента для автомобилей

Что такое сканер OBD-II?

Современные автомобили имеют бортовую диагностику (OBD). Произведенные после 1996 года более сложные. Сканер OBD-II позволяет взаимодействовать с этой системой и проверять исправность компонентов вашего автомобиля.

Как узнать, нужен ли мне считыватель OBD-I или OBD-II?

Хотя это не правило, автомобили, выпущенные после 1996 года, используют OBD-II. Чтобы быть уверенным, вам следует проверить руководство пользователя или связаться с производителем, например с местным дилерским центром Volkswagen. Это касается всех видов автомобилей, независимо от того, это ваш подержанный Ford Focus, или подержанная Toyota Corolla.

Могу ли я оставить считыватель OBD подключенным, пока еду на машине?

Обычно безопасно оставлять сканер OBD постоянно подключенным к автомобилю. Для работы он потребляет определенное количество энергии от автомобильного аккумулятора, но недостаточное для того, чтобы вызвать проблемы.

Почему я не могу очистить код ошибки?

Большинство кодов ошибок можно очистить с помощью OBD-сканера или отключив автомобильный аккумулятор на 15 минут и принудительно перезагрузив систему. Однако существуют определенные коды, известные как постоянные диагностические коды неисправностей (PDTC), которые остаются даже после выполнения этих действий. Их можно устранить только фактически устранив причину проблемы.