OBD-сканер — це діагностичний інструмент для автомобілів, який можна використовувати для доступу до звітів про помилки, що зберігаються в пам’яті комп’ютера вашого автомобіля.

Сучасні автомобілі завжди сканують свої бортові компоненти, виконуючи функції самодіагностики. Якщо результати, надіслані назад на комп’ютер автомобіля, не відповідають стандартним робочим параметрам, вони зберігаються у бортовій системі пам’яті несправностей.

Ця інформація має форму кодів помилок, хоча цей термін дещо вводить в оману. Не кожен код є технічно справжньою проблемою, лише деякі з них вказують на можливість виникнення серйозної ситуації.

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Бортові комп’ютери з’явилися в 1969 році, але системи діагностики транспортних засобів стали стандартними лише приблизно в 1988 році, а потім стали необхідними в 1991 році.

Різниця між зчитувачем OBD-I та OBD-II

Такі сканери легко підключати та зчитувати помилки за допомогою різноманітних мобільних додатків, програмного забезпечення та засобів діагностики автомобіля. Їх можна використовувати в більшості сучасних автомобілів, від спортивних до CUV. Наразі існує дві різні моделі зчитувачів бортової діагностики. Це пов’язано з тим, що в автомобілях, виготовлених між 1991 і 1996 роками, використовується один тип комп’ютера, а в автомобілях, випущених після 1996 року, – інший. Таким чином, кожному з них потрібен власний зчитувач автомобільного комп’ютера. На жаль, дві системи несумісні одна з одною. Сподіваємось, у майбутньому з’явиться стандартизований зчитувач кодів транспортних засобів.

Розташування порту OBD-I/II

Оскільки існують різні типи систем діагностики автомобіля, пошук порту OBD у вашому автомобілі залежатиме від того, наскільки новий ваш автомобіль. Порт OBD-II для нових автомобілів зазвичай розташований під кермом. Хоча іноді це стосується порту OBD-I, він також може бути розташований у багажнику або біля ручного гальма.

Оскільки ці точки доступу зазвичай знаходяться у відкритому доступі, а прямий доступ до комп’ютера вашого автомобіля може становити загрозу безпеці, можливо, буде гарною ідеєю придбати замок порту OBD-II.

Посібник із використання вашого OBD Reader

Незалежно від того, чи використовуєте ви старий зчитувач OBD чи новіший сканер OBD-II, кроки майже однакові. Просто виконайте такі дії:

Спочатку переконайтеся, що ваш автомобіль вимкнено. Тепер знайдіть порт роз’єму OBD – зазвичай він знаходиться під кермом, але ви можете проконсультуватися з посібником користувача, щоб переконатися. Підключіть зчитувач автомобільних кодів OBD до інтерфейсу. Не забувайте бути обережними, вирівнюючи контакти OBD-II з роз’ємом, оскільки контакти дуже тонкі. Заведіть автомобіль. Якщо ви використовуєте дротовий зчитувач OBD-II, він завантажуватиметься разом з автомобілем. Якщо ви використовуєте сканер, який потребує ручної активації, зробіть це під час увімкнення запалювання. Тепер введіть інформацію про свій автомобіль. Зазвичай це має включати VIN-код, тип двигуна, модель автомобіля тощо. Пристрій підкаже вам про деталі. Розпочніть сканування, натиснувши відповідну кнопку, і залиште автомобіль на холостому ходу, поки він працює. Ви можете стежити за прогресом, але після завершення сканування має з’явитися сповіщення. Якщо ви використовуєте зчитувач OBD, підключений до мобільного додатку, звітування можна зробити через ваш телефон. Отримавши результати, ви можете порівняти їх із кодами автомобіля, щоб побачити, чи є у вас серйозні проблеми. Знову ж таки, якщо ви користуєтеся мобільним додатком, він може автоматично показувати відповідну інформацію.

Примітка. Ви можете залишити пристрій підключеним під час руху, щоб постійно оновлюватися. Розряд батареї мінімальний, а деякі сканери мають автоматичний режим сну.

Проте обов’язково прочитайте посібник, який постачається разом зі зчитувачем OBD, або зв’яжіться зі службою підтримки клієнтів компанії, якщо ви хвилюєтеся, що він може спричинити проблеми, якщо його залишити підключеним.

Розуміння діагностичних кодів несправностей

Існує досить багато різних діагностичних кодів несправностей, кожен з яких поділяється на окремі категорії. Деякі з більш модних зчитувачів коду OBD-II можуть надати короткий опис проблеми. Крім того, якщо ви використовуєте програму для мобільних пристроїв зі сканером OBD-II, коди можуть бути пов’язані безпосередньо з їх повним поясненням. Загалом коди починаються з:

B для кодів корпусу

C для кодів шасі

U для мережевих кодів

P для кодів трансмісії

Не кожен код потребує виправлення. Тільки тому, що загоряється індикатор перевірки двигуна, це не означає, що вам потрібно йти і купувати новий двигун. Це може бути просто аномалія з вашими викидами, що може означати потребу поглибленої діагностики. Однак існують певні норми, які вимагають негайного ремонту. Проста здатність визначити причину дуже заспокоює. Ось чому час від часу варто проводити діагностику автомобіля, особливо якщо загоряється будь-яка з контрольних ламп на панелі приладів.

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Поширені запитання про використання діагностичного інструменту для автомобілів

Що таке сканер OBD-II?

Сучасні автомобілі мають бортову діагностику (OBD). Вироблені після 1996 року мають стандарт OBD-II. Сканер OBD-II дозволяє вам взаємодіяти з цією системою та перевіряти справність компонентів вашого автомобіля.

Як дізнатися, чи потрібен мені зчитувач OBD-I чи OBD-II?

Хоча це не правило, автомобілі, випущені після 1996 року, використовують OBD-II. Щоб бути абсолютно впевненим, вам слід перевірити посібник користувача або зв’язатися з виробником, наприклад із місцевим дилерським центром Volkswagen. Це стосується всіх видів автомобілів, незалежно від того, чи це ваш вживаний Ford Focus, чи вживана Toyota Corolla.

Чи можу я залишити зчитувач OBD підключеним, поки їду на машині?

Зазвичай безпечно залишати сканер OBD постійно підключеним до автомобіля. Для роботи він споживає певну кількість енергії від автомобільного акумулятора, але недостатньо, щоб викликати проблеми.

Чому я не можу очистити код помилки?

Більшість кодів помилок можна очистити за допомогою OBD-сканера або від’єднавши автомобільний акумулятор на 15 хвилин і примусово перезавантаживши систему. Однак існують певні коди, відомі як постійні діагностичні коди несправностей (PDTC), які залишаються навіть після виконання цих дій. Їх можна усунути, лише фактично усунувши причину проблеми.