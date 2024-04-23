Не десятки, а сотни обещанных и профинансированных Германией бронемашин для Украины так и не дошли до адресата: сроки поставок 400 бронемашин до сих пор неизвестны.

По условиям контракта планировалась поставка первых партий бронетехники еще в 2023 году, однако по состоянию на апрель не передано ни одной единицы. Со ссылкой на авторитетное издание Bild о провале поставки этого пакета помощи пишет Militarnyi.

Bild ссылается на полученные секретные документы министерства обороны ФРГ от сентября 2023 года, в которых говорится "о планах поставок для Украины бронемашин партиями по 20 единиц с января по октябрь 2024 года". Речь шла о бронированных машинах класса MRAP немецкого производства, а именно BATT UMG.

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"Есть контракт между Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) и Украиной, который финансируется Германией. По нашим данным, все транспортные средства будут поставлены в 2024 году", – рассказал журналистам представитель Федерального министерства обороны (BMVg).

По информации Bild, компания FFG получила контракт на 400 машин общей стоимостью в 315 миллионов евро. Однако на сегодня "никаких транспортных средств этого типа до сих пор не было передано".

Бронемашина BATT UMG. Фото: The Armored Group

Как пишет издание, в этом году поставки уже переносились с января на май, а теперь ожидаются только с июня. Общий "ожидаемый объем переданной техники в 2024 году из-за этого был урезан вдвое с 200 до 100 единиц".

Причинами постоянных срывов поставок могут быть плохо отлаженные логистические и производственные процессы, поскольку немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) производит машины по лицензии, выполняя только окончательную сборку из американских комплектующих.

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Ссылаясь на источники в минобороны ФРГ, в издании рассказывают, что к задержкам привели "ограничительные разрешения на экспорт из США в Германию". Есть еще одна существенная причина, о которой упоминает Bild: уже изготовленные машины не могут быть поставлены в Украину из-за отсутствия необходимой сертификации, так как Германия обязалась передать "мино-защищенные машины", но BATT UMG не проходил соответствующих испытаний.

Поскольку этого еще не сделано, то обещанная FFG противоминная защита транспортных средств еще не доказана.