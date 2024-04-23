Не десятки, а сотні обіцяних і профінансованих Німеччиною бронемашин для України так і не дійшли до адресата: терміни поставок 400 бронемашин досі невідомі.

За умовами контракту планувалося постачання перших партій бронетехніки ще у 2023 році, однак станом на квітень не передано жодної одиниці. З посиланням на авторитетне видання Bild про провал постачання цього пакета допомоги пише Militarnyi.

Bild посилається на отримані секретні документи міністерства оборони ФРН від вересня 2023 року, у яких йдеться "про плани поставок для України бронемашин партіями по 20 одиниць з січня по жовтень 2024 року". Мова йшла про броньовані машини класу MRAP німецького виробництва, а саме BATT UMG.

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"Є контракт між Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) та Україною, який фінансується Німеччиною. За нашими даними, всі транспортні засоби будуть поставлені в 2024 році", — розповів журналістам речник Федерального міністерства оборони (BMVg).

За інформацією Bild, компанія FFG отримала контракт на 400 машин загальною вартістю у 315 мільйонів євро. Однак на сьогодні "жодних транспортних засобів цього типу досі не було передано".

Бронемашина BATT UMG. Фото: The Armored Group

Як пише видання, у цьому році поставки вже переносились з січня на травень, а тепер очікуються лише з червня. Загальний "очікуваний об’єм переданої техніки у 2024 році через це був урізаний вдвічі з 200 до 100 одиниць".

Причинами постійних зривів постачання можуть бути погано налагоджені логістичні та виробничі процеси, оскільки німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) виробляє машини за ліцензією, виконуючи лише остаточне збирання з американських комплектуючих.

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Посилаючись на джерела в міноборони ФРН, у виданні розповідають, що до затримок призвели "обмежувальні дозволи на експорт із США до Німеччини". Є ще одна суттєва причина, про яку згадує Bild: вже виготовлені машини не можуть бути поставлені до України через відсутність необхідної сертифікації, так як Німеччина зобов’язалась передати "міно-захищені машини", але BATT UMG не проходив відповідних випробувань.

Оскільки цього ще не зроблено, то обіцяний FFG протимінний захист транспортних засобів ще не доведений.