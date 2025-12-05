Обновленный Audi Q4 e-tron будет иметь интересный салон: шпионские фото

Текущая версия салона Q4 e-tron создана по старым стандартам марки - отдельный 10,25-дюймовый цифровой щиток и 11,6-дюймовый экран мультимедиа. Однако в новом поколении от этого формата отказываются: перед водителем появляется широкий изогнутый дисплей, выполненный в стиле новых A5, A6, Q3 и Q5.

По предварительным оценкам, он будет сочетать почти двенадцатидюймовую приборную панель и увеличенный до 14,5 дюйма центральный экран, отмечает Carscoops. Есть основания предполагать, что для переднего пассажира могут предложить отдельный 10,9-дюймовый дисплей. Хотя салон прототипов плотно прикрыт, ожидается также появление нового руля, обновленного джойстика трансмиссии и переработанных материалов отделки. Audi, вероятно, пересмотрела качество тканей, структуру декоративных панелей и конфигурацию оснащения, чтобы приблизить интерьер к стандартам старших моделей.

Внешние изменения выглядят эволюционными, но заметными. Передняя часть получает более узкие воздушные каналы с горизонтальным акцентом, а решетка радиатора, скрытая под камуфляжем, может дебютировать с новой формой и, по слухам, подсвеченным логотипом из четырех колец. Сзади у Sportback прослеживается обновленный бампер и переработанный диффузор, а графика задних фонарей, вероятно, станет более современной в серийной модели.

Но самые глубокие изменения ждут под кузовом. С момента появления Q4 e-tron в 2021 году технологии электропривода значительно продвинулись вперед, поэтому Audi может перейти на более эффективные электродвигатели, аккумуляторы с лучшей химической структурой и быстрые стандарты зарядки. Текущая версия модели предлагает заднеприводную конфигурацию мощностью 282 лошадиные силы и полноприводный вариант на 335 сил с запасом хода до 349 километров по оценкам EPA, но эти цифры имеют потенциал вырасти.

Официальный дебют обновленных Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron ожидается в 2026 году, но фотографии с тестов уже сейчас свидетельствуют: Audi нацелена на полное изменение внутреннего стандарта своих компактных электрокроссоверов.