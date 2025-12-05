Оновлений Audi Q4 e-tron матиме цікавий салон: шпигунські фото

Поточна версія салону Q4 e-tron створена за старими стандартами марки — окремий 10,25-дюймовий цифровий щиток та 11,6-дюймовий екран мультимедіа. Проте в новому поколінні від цього формату відмовляються: перед водієм з’являється широкий вигнутий дисплей, виконаний у стилі нових A5, A6, Q3 та Q5.

За попередніми оцінками, він поєднуватиме майже дванадцятидюймову приладову панель та збільшений до 14,5 дюйма центральний екран, зазначає Carscoops. Є підстави припускати, що для переднього пасажира можуть запропонувати окремий 10,9-дюймовий дисплей. Хоча салон прототипів щільно прикритий, очікується також поява нового керма, оновленого джойстика трансмісії та перероблених матеріалів оздоблення. Audi, ймовірно, переглянула якість тканин, структуру декоративних панелей та конфігурацію оснащення, аби наблизити інтер’єр до стандартів старших моделей.

Зовнішні зміни виглядають еволюційними, але помітними. Передня частина отримує вужчі повітряні канали з горизонтальним акцентом, а решітка радіатора, схована під камуфляжем, може дебютувати з новою формою та, за чутками, підсвіченим логотипом з чотирьох кілець. Ззаду у Sportback простежується оновлений бампер та перероблений дифузор, а графіка задніх ліхтарів, ймовірно, стане сучаснішою у серійній моделі.

Але найглибші зміни чекають під кузовом. З моменту появи Q4 e-tron у 2021 році технології електроприводу значно просунулися вперед, тому Audi може перейти на ефективніші електродвигуни, акумулятори з кращою хімічною структурою та швидші стандарти заряджання. Поточна версія моделі пропонує задньопривідну конфігурацію потужністю 282 кінські сили та повнопривідний варіант на 335 сил із запасом ходу до 349 кілометрів за оцінками EPA, але ці цифри мають потенціал вирости.

Офіційний дебют оновлених Q4 e-tron та Q4 Sportback e-tron очікується у 2026 році, але фотографії з тестів уже зараз свідчать: Audi націлена на повну зміну внутрішнього стандарту своїх компактних електрокросоверів.