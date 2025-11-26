Audi оновила одразу п’ять моделей: обіцяє більше емоцій, комфорту та цифрових можливостей

Audi оголосила про масштабне оновлення своєї модельної лінійки одразу для п’яти серій. Зміни стосуються як «електричної» платформи PPE, так і «традиційної» PPC, і охоплюють динаміку, інтер’єр, асистенти та мультимедіа.

Що саме оновили

Для Audi це справжній апгрейд серед життєвого циклу моделей. Компанія вирішила не чекати наступного покоління й додала до A5, Q5, A6, A6 e-tron та Q6 e-tron нові можливості в апаратній частині та у програмному забезпеченні. Тепер водії отримують не лише кращу надбавку у комфорті, а й більш виразний характер авто.

Новий режим dynamic plus

Найяскравіше оновлення стосується моделей S5 та S6 e-tron. Для них з’явився режим dynamic plus, який додає керованості та емоційності. У S5 це реалізовано через спортивний диференціал і тонке гальмівне підрулювання. У S6 e-tron усе тримається на електричному quattro та векторизації тяги.

У цьому режимі машина реагує на педаль значно гостріше, а система стабілізації сама перемикається в спортивний сценарій. Це дає можливість легко керувати контрольованим заносом, водночас зберігаючи усю електронну безпеку Audi.

Електромобілі отримали м’якші зупинки та кращу рекуперацію

PPE-моделі тепер можуть сповільнюватися аж до повної зупинки без переходу на механічні гальма. Завдяки цьому зупинка стала плавною, а рекуперація — ефективнішою. Отримана енергія повертається в батарею і збільшує запас ходу.

Цифрові матричні фари тепер доступні для A6

Audi додає до A6 нове покоління цифрових матричних фар. Це вже не просто LED, а високороздільне мікро-LED підсвічування, яке здатне проєктувати підказки прямо на дорогу. Анімації попереджають про слизьке покриття, допомагають утримуватися в смузі та виділяють пішоходів біля авто. Навіть привітання при посадці стало більш видовищним — доступні кілька сценаріїв світлового шоу.

Тильні OLED-ліхтарі теж стали живішими: сегменти можуть динамічно змінювати малюнок залежно від ситуації.

Оновлений інтер’єр: нове кермо і зрозуміліші елементи керування

Після оновлення водія зустрічає нове багатофункціональне кермо й повернення частини фізичних кнопок. Audi зменшила кількість сенсорних зон, зробивши взаємодію інтуїтивнішою.

Моделі з ДВЗ у серії A6 отримали нові передні сидіння з кращою бічною підтримкою. Віртуальна панель тепер має три режими, а інтеграція смартфона стала глибшою — навігація та медіа можуть виводитися і на дисплей перед пасажиром.

Голосовий асистент з ChatGPT: машина, яка сама розуміє ваші звички

Audi розширила можливості свого голосового асистента. Система стала самонавчальною: читає журнал поїздок, підхоплює звички та може прокоментувати параметри авто.

Через ChatGPT водій може знайти «ту саму піцерію на березі», навіть якщо не пам’ятає адресу. Асистент працює і як мобільний офіс: читає пошту, створює листи, працює з календарем.

Це також перша поява голосового керування асистентами руху — тепер адаптивний круїз, утримання дистанції чи підняття кузова можна увімкнути голосом.

Вбудована 4K-камера замість зовнішнього реєстратора

Усі оновлені моделі отримують інтегровану відеокамеру на базі дзеркала. Вона знімає у 4К з HDR і може працювати як звичайний реєстратор. Уся інформація зберігається на локальну SD-карту, без передачі в інтернет.

Камера фіксує також швидкість, координати й час, а відео можна переглядати прямо на центральному дисплеї.

“Experience worlds”: автомобіль, який створює настрій

У салоні з’явилися спеціальні атмосфери — Relaxing, Activating та Harmonizing. Вони змінюють підсвічування, звук, масаж і клімат під конкретний настрій. На електромобілях додали режим Power Nap — невелика цифрова «спа-пауза» під час заряджання.

Геймерам теж стане веселіше: ігри на зразок Asphalt Legends працюють з Bluetooth-контролерами та навушниками. Пасажир може грати окремо на своєму дисплеї у приватному режимі.

Що важливо для українського ринку

Для України ці оновлення Audi мають цілком практичне значення. Преміальний сегмент у нас продовжує рости, і останні місяці показують стабільний інтерес до нових моделей бізнес- та преміум-класу, навіть попри війну та логістичні обмеження.

Оновлення підкреслюють напрямок, у якому рухається Audi: менше сенсорних елементів, більше зрозумілої ергономіки, акцент на автономності та комфорті. Для українських клієнтів це важливо, адже локальні дороги і реалії щоденної експлуатації вимагають поєднання керованості, надійності та цифрових сервісів.

Окремий інтерес може викликати інтегрований відеореєстратор — в Україні це майже «must have», а додавання 4К Камери без сторонніх гаджетів виглядає перевагою. Так само корисними можуть бути матричні фари з підсвічуванням людей і дорожніх об’єктів, особливо в умовах погано освітлених ділянок.