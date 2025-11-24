AUDI показав кросовер E SUV Concept: електричний флагман для Китаю

AUDI представила E SUV Concept — майже серійну версію великого електричного позашляховика, створеного спеціально для Китаю. Це вже другий модельний напрямок нової локальної марки AUDI, яку бренд запустив у партнерстві з SAIC і яка орієнтована на сегмент «інтелектуальних електромобілів».

Першою моделлю став E5 Sportback, що вийшов у продаж у вересні 2025-го. Тепер до нього приєднається великий SUV — і, судячи з концепту, він зробить це гучно.

Розміри та сегмент: це справді флагман

Audi не приховує — новинка має бути статусною. Довжина авто перевищує п’ять метрів, а колісна база сягає 3,06 м. Це рівень Audi Q8 e-tron, але зі своїм, окремим стилем і технологічною «начинкою», адаптованою саме для Китаю.

У дизайні багато впізнаваних рис Audi, але пропорції, поверхні, оптика та загальна пластика кузова сформовані відповідно до китайських трендів. Авто виглядає масивним, монолітним і при цьому дуже «електричним»: чіткі лінії, короткі звиси, цифрові Matrix LED-фари у вертикальному блоці.

Платформа ADP: результат співпраці Audi та SAIC

E SUV створено на Advanced Digitized Platform (ADP) — новій архітектурі, яку Audi розробляє разом із SAIC виключно для китайського ринку. Це не просто технічна база — це глибока інтеграція з локальним цифровим середовищем, включно з навігацією, сервісами та екосистемами, якими користуються китайські водії.

Тому місцевий ринок отримає те, що Audi дає далеко не всім країнам: власну дизайн-мову, свої асистенти водія, власний підхід до цифровізації салону.

Потужність та динаміка: 500 кВт і quattro

У концепті — два електромотори, по одному на кожній осі. Сумарна потужність — 500 кВт, тобто понад 680 к.с., а це майже RS-рівень. Динаміка відповідна: розгін до сотні триває близько п’яти секунд. Повний привід quattro — стандарт, і саме він робить авто більш прогнозованим на слизьких чи нерівних китайських дорогах.

Батарея на 109 кВт⋅год дає більше 700 км ходу за китайським циклом CLTC. На щоденний міський ритм це не дуже показовий стандарт, але у реальності можна очікувати десь 550–600 км, що все одно багато.

Також тут є 800 В, а значить — дуже швидке DC-заряджання. У Audi заявляють, що за 10 хвилин авто може отримати до 320 км запасу ходу.

Асистенти водія: оптимізовані спеціально під Китай

Це ще одна «фішка», яку Audi відверто виділяє. Комплекс Audi 360 Driving Assist System створений з урахуванням реальних сценаріїв китайського руху: тісного міста, агресивних маневрів, щільних потоків, переповнених трас. Асистенти допомагають не просто «підрулювати», а зменшують стрес у хаотичних транспортних умовах, у яких європейські системи іноді губляться.

Що далі?

Серійна версія E SUV вийде у 2026 році й стане другою моделлю нового китайського суббренду AUDI. І хоча поки що ці машини офіційно призначені лише для Китаю, успіх цього проекту може визначити розвиток усієї глобальної електростратегії Audi.